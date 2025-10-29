Un bărbat de 75 de ani din Ploiești, cu probleme psihice, s-a aruncat de la etaj. Gestul extrem făcut înainte de tragedie

Un incident șocant a avut loc, miercuri seară, în municipiul Ploiești. În jurul orei 18:39, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 că pe fereastra unui imobil de pe strada Măgurii se observau urme de sânge.

Urmele de sânge proveneau dintr-un apartament situat la etajul al treilea.

La fața locului au intervenit, de urgență, echipaje de poliție și ambulanță. Potrivit informațiilor oficiale, în momentul sosirii forțelor de ordine, bărbatul aflat în apartament s-a aruncat de la fereastră.

Echipajul medical a efectuat manevrele de resuscitare conform protocolului, însă, din nefericire, medicii au fost nevoiți să declare decesul. Victima a fost identificată ca fiind un bărbat de 75 de ani, din Ploiești.

Primele verificări arată că ușa apartamentului era încuiată pe interior, iar în locuință nu se afla nicio altă persoană. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei.

Se pare că bărbatul ar fi avut probleme psihice și, înainte de a se arunca de la fereastră, s-ar fi tăiat la nivelul gâtului.

