Un bărbat din Mehedinți a fost reținut după ce și-a înjunghiat prietenul în urma unui conflict
Un individ din Mehedinți a ajuns în spatele gratiilor, după ce și-a atacat prietenul cu un cuțit.
Din cauza alcoolului, între cei doi ar fi izbucnit un conflict, în plină stradă. Victima de 22 de ani a fost găsită apoi de medici, înjunghiată în braț.
În scurt timp, polițiștii l-au prins pe agresor și l-au reținut pentru 24 de ore. Bărbatul are acum dosar penal pentru vătămare corporală.
Astăzi, individul va fi prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.
Sursa: Pro TV
Etichete: atac, mehedinti, arest, injunghiat,
Dată publicare:
13-10-2025 07:44