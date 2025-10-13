Un bărbat din Mehedinți a fost reținut după ce și-a înjunghiat prietenul în urma unui conflict

Stiri actuale
13-10-2025 | 07:49
Un individ din Mehedinți a ajuns în spatele gratiilor, după ce și-a atacat prietenul cu un cuțit.

Gigi Ciuncanu

Din cauza alcoolului, între cei doi ar fi izbucnit un conflict, în plină stradă. Victima de 22 de ani a fost găsită apoi de medici, înjunghiată în braț.

În scurt timp, polițiștii l-au prins pe agresor și l-au reținut pentru 24 de ore. Bărbatul are acum dosar penal pentru vătămare corporală.

Astăzi, individul va fi prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.

O depășire neregulamentară i-ar fi costat viața pe doi tineri de 21 și 24 de ani din Cluj. Au intrat în plin într-un camion

Sursa: Pro TV

Etichete: atac, mehedinti, arest, injunghiat,

Dată publicare: 13-10-2025 07:44

Doi tineri din Mehedinți, arestați după ce au jefuit un bărbat pe care l-au ademenit cu o vacanță
Stiri actuale
Doi tineri din Mehedinți, arestați după ce au jefuit un bărbat pe care l-au ademenit cu o vacanță

Doi tineri din Mehedinți, de 21 și 24 de ani, au ajuns după gratii după ce ar fi jefuit și abandonat într-o parcare un bărbat pe care-l ademeniseră cu o vacanță.

O mașină de 20.000 de euro a fost confiscată de polițiști în Mehedinți. Ce nereguli au descoperit în urma unui control. FOTO
Stiri actuale
O mașină de 20.000 de euro a fost confiscată de polițiști în Mehedinți. Ce nereguli au descoperit în urma unui control. FOTO

Polițiștii de frontieră din Mehedinți au descoperit un autoturism căutat de autoritățile din Germania, la Punctul de Trecere a Frontierei Porțile de Fier I.

 

Şeful IPJ Mehedinţi a fost schimbat din funcţie după ce a încercat să mușamalizeze ancheta care îl viza
Stiri actuale
Şeful IPJ Mehedinţi a fost schimbat din funcţie după ce a încercat să mușamalizeze ancheta care îl viza

Șeful Inspectoratului de Poliție din Mehedinți a fost schimbat din funcție după ce a încercat să mușamalizeze o anchetă care îl viza direct.

Ipidele au făcut ravagii în pădurile din Apuseni. Pădurarii nu intră de frica ursului, drona zace în cutie
Romania, te iubesc!
Ipidele au făcut ravagii în pădurile din Apuseni. Pădurarii nu intră de frica ursului, drona zace în cutie

Uscați de nepăsare, partea a II-a. Dosarul despre lipsa pădurii din Voila a stat până de curând ascuns prin sertarele Gărzii de Mediu Braşov. A ieşit la iveală şi a plecat către organele de anchetă după ce am întrebat de soarta lui.

Credincioșii au așteptat la cozi interminabile pentru a se închina la Sfânta Parascheva. ”Am avut nevoie de acest miracol”
Stiri actuale
Credincioșii au așteptat la cozi interminabile pentru a se închina la Sfânta Parascheva. ”Am avut nevoie de acest miracol”

Record de pelerini la Iași, la racla Sfintei Parascheva. Aproape 150.000 de credincioși au mers în aceste zile în capitala Moldovei, iar unii dintre ei au stat și câte 12 ore la coadă.

România-Austria, 1-0. ”Tricolorii” înscriu la ultima fază a meciului și păstrează speranța pentru Cupa Mondială din 2026
Stiri Sport
România-Austria, 1-0. ”Tricolorii” înscriu la ultima fază a meciului și păstrează speranța pentru Cupa Mondială din 2026

România a învins Austria cu 1-0, printr-un gol marcat la ultima fază a meciului disputat duminică pe Arena Națională. 

