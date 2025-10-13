Un bărbat din Mehedinți a fost reținut după ce și-a înjunghiat prietenul în urma unui conflict

Un individ din Mehedinți a ajuns în spatele gratiilor, după ce și-a atacat prietenul cu un cuțit.

Din cauza alcoolului, între cei doi ar fi izbucnit un conflict, în plină stradă. Victima de 22 de ani a fost găsită apoi de medici, înjunghiată în braț.

În scurt timp, polițiștii l-au prins pe agresor și l-au reținut pentru 24 de ore. Bărbatul are acum dosar penal pentru vătămare corporală.

Astăzi, individul va fi prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.

