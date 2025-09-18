Şeful IPJ Mehedinţi a fost schimbat din funcţie după ce a încercat să mușamalizeze ancheta care îl viza

Șeful Inspectoratului de Poliție din Mehedinți a fost schimbat din funcție după ce a încercat să mușamalizeze o anchetă care îl viza direct.

Comisarul a fost prins circulând cu peste 100 de kilometri la oră în localitate și ar fi mințit că se afla în misiune, deși era în concediu în acea zi.

Comisarul șef Marian Cârcei a fost prins în februarie, conducând cu 109 kilometri la oră, într-o localitate. El le-a explicat agenților care l-au oprit că s-ar fi aflat în misiune. Grav este că după acest moment, a încercat să fabrice probe, care să îi susțină minciuna.

Falsurile au ajuns însă la procurorii anticorupție, care au făcut ieri percheziții atât la biroul acestuia, cât și la secretariatul Poliției Rutiere Mehedinți. La câteva ore după, a fost făcut și anunțul oficial de schimbare din funcție a fostului comandant.

Ciudat este că peste o săptămână este programat concursul pentru ocuparea funcției de șef al IPJ Mehedinți, iar comisarul șef Marian Cârcei este singurul care s-a înscris...

Comisarul a predat deja telefonul de serviciu și nu a putut fi contactat până la această oră pentru a-și exprima un punct de vedere în legătură cu acuzațiile care i se aduc.

Precizările Poliţiei Române

Poliţia Română precizează, într-un comunicat de presă, că aspectele semnalate în spaţiul public privind abaterile săvârşite de un ofiţer de poliţie care s-a aflat la conducerea IPJ Mehedinţi „fac obiectul unor verificări aflate în curs, derulate de organele abilitate”, iar instituţia „sprijină integral aceste demersuri”.

Potrivit aceleiaşi surse, la data de 17 septembrie a.c., împuternicirea acestui ofiţer a fost întreruptă, iar atribuţiile funcţiei de inspector şef au fost preluate de un alt ofiţer.

„Poliţia Română nu tolerează abateri de la normele legale sau deontologice şi reafirmă angajamentul pentru integritate şi responsabilitate în actul de conducere”, mai afirmă sursa citată.

