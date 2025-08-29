Două cazuri de virus West Nile, depistate în Timiş. Unul dintre pacienți, de 58 de ani, este în stare foarte gravă

Stiri actuale
29-08-2025 | 15:16
west nile
Getty

Două cazuri de infectare cu virusul West Nile au fost depistate în judeţul Timiş. Unul dintre cei doi pacienți se află în stare gravă la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara.

autor
Sabrina Saghin

„În data de 28 august 2025, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Timiş a primit rezultatele probelor de laborator efectuate în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino” Bucureşti, pentru doi pacienţi, în care este evidenţiată prezenţa virusului West Nile”, a transmis DSP Timiş, într-un comuniat de presă, de vineri.

Potrivit DSP Timiş, din datele raportate de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Dr.Victor Babeş” Timişoara, pacienţii au fost diagnosticaţi cu suspiciune de meningită /meningo-encefalită West Nile, pacienţii fiind internaţi în prezent la Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie “Dr.Victor Babeş” Timişoara.

„Primul caz în vârstă de 58 de ani este din localitatea Periam, Timiş, fiind internat în data de 13.08.2025 la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Dr. Victor Babeş " din Timişoara. Pacientul este în stare gravă, a fost transferat pe secţia ATI. Nu se poate preciza dacă a fost inţepat de ţânţari sau dacă a folosit măsuri de protecţie împotriva acestora. Nu a fost transfuzat sau transplantat. Nu are istoric de călătorie”, a precizat DSP Timiş.

Pacientul de 74 de ani se recuperează

Al doilea pacient, o femeie de 74 de ani, a fost consultată de medici, iar starea sa de sănătate s-a ameliorat.

Citește și
tantari
Avertisment pentru turiști. O specie nouă de țânțari, purtători de boli grave, se răspândește în Franța

„Al doilea caz în vârstă de 74 de ani, din Becicherecu Mic, judetul Timiş s-a prezentat în data de 19.08.2025 la Spitalul Clinic Judetean de Urgenţă din Timişoara cu stare generală influenţată. A fost transferat în data de 19.08.2025 la Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Timişoara, pentru consult de specialitate. Pacienta nu a călătorit, nu recunoaşte înţepături de ţânţari anterior debutului bolii. La acest moment, starea pacientei este ameliorată”, a transmis DSP Timiş.

Sursa: News.ro

Etichete: virus, pacienti infectati, West Nile,

Dată publicare: 29-08-2025 14:45

Articol recomandat de sport.ro
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
Citește și...
Crește numărul de cazuri de infecții cu virusul West Nile. Autoritățile trag un semnal de alarmă
Stiri actuale
Crește numărul de cazuri de infecții cu virusul West Nile. Autoritățile trag un semnal de alarmă

Institutul Naţional de Sănătate Publică informează că, în ultimele două luni și jumătate, s-au înregistrat opt cazuri de infecţie cu virusul West Nile, şapte cazuri confirmate şi un caz probabil.

Avertisment pentru turiști. O specie nouă de țânțari, purtători de boli grave, se răspândește în Franța
Stiri Diverse
Avertisment pentru turiști. O specie nouă de țânțari, purtători de boli grave, se răspândește în Franța

Turiștii care călătoresc în Franța și alte zone europene se pot confrunta cu riscul de a contracta virusuri periculoase, precum Chikungunya și West Nile, transmise de specii noi de tânțari.

INSP: 103 cazuri de infecţie cu virusul West Nile, înregistrate din 3 iunie până în prezent. 20 de decese
Stiri Sanatate
INSP: 103 cazuri de infecţie cu virusul West Nile, înregistrate din 3 iunie până în prezent. 20 de decese

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a informat că, de la începutul perioadei de supraveghere a infecţiei cu virusul West Nile - 3 iunie - până joi, au fost înregistrate 103 de cazuri, dintre care 75 confirmate şi 28 probabile.

Recomandări
Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”
Stiri Educatie
Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

Simion Hăncescu, liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), avertizează că noile măsuri fiscale vor lovi puternic sistemul educațional și anunță un val de proteste.

E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată
Stiri Justitie
E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

Instanțele din toată țara și-au restrâns activitatea, urmând să judece numai cauzele care nu suferă amânare, care implică arestarea preventivă ori emiterea ordinelor de protecție.

FCSB și-a aflat adversarele din faza principală a Europa League. Dueluri de foc pentru „roș-albaștri”. Programul complet
Stiri Sport
FCSB și-a aflat adversarele din faza principală a Europa League. Dueluri de foc pentru „roș-albaștri”. Programul complet

Campioana României, FCSB, va înfrunta echipele Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys, Bologna, Dinamo Zagreb, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles în faza principală a Ligii Europa, conform tragerii la sorţi care a avut loc vineri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 29 August 2025

48:10

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 August 2025

01:30:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59