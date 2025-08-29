Două cazuri de virus West Nile, depistate în Timiş. Unul dintre pacienți, de 58 de ani, este în stare foarte gravă

Două cazuri de infectare cu virusul West Nile au fost depistate în judeţul Timiş. Unul dintre cei doi pacienți se află în stare gravă la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara.

„În data de 28 august 2025, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Timiş a primit rezultatele probelor de laborator efectuate în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino” Bucureşti, pentru doi pacienţi, în care este evidenţiată prezenţa virusului West Nile”, a transmis DSP Timiş, într-un comuniat de presă, de vineri.

Potrivit DSP Timiş, din datele raportate de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Dr.Victor Babeş” Timişoara, pacienţii au fost diagnosticaţi cu suspiciune de meningită /meningo-encefalită West Nile, pacienţii fiind internaţi în prezent la Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie “Dr.Victor Babeş” Timişoara.

„Primul caz în vârstă de 58 de ani este din localitatea Periam, Timiş, fiind internat în data de 13.08.2025 la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Dr. Victor Babeş " din Timişoara. Pacientul este în stare gravă, a fost transferat pe secţia ATI. Nu se poate preciza dacă a fost inţepat de ţânţari sau dacă a folosit măsuri de protecţie împotriva acestora. Nu a fost transfuzat sau transplantat. Nu are istoric de călătorie”, a precizat DSP Timiş.

Pacientul de 74 de ani se recuperează

Al doilea pacient, o femeie de 74 de ani, a fost consultată de medici, iar starea sa de sănătate s-a ameliorat.

„Al doilea caz în vârstă de 74 de ani, din Becicherecu Mic, judetul Timiş s-a prezentat în data de 19.08.2025 la Spitalul Clinic Judetean de Urgenţă din Timişoara cu stare generală influenţată. A fost transferat în data de 19.08.2025 la Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Timişoara, pentru consult de specialitate. Pacienta nu a călătorit, nu recunoaşte înţepături de ţânţari anterior debutului bolii. La acest moment, starea pacientei este ameliorată”, a transmis DSP Timiş.

