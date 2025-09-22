INSP a raportat 30 de cazuri de infecție cu virusul West Nile în România. Autoritățile, apel la populație

INSP a anunţat că, în perioada 2 iunie - 18 septembrie, au fost înregistrate 30 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România. Dintre acestea, 29 sunt confirmate, iar unul este considerat caz probabil.

Cazurile au fost înregistrate în municipiul Bucureşti (10) şi judeţele Alba (1), Brăila (3), Dolj (1), Galaţi (5), Ilfov (1), Iaşi (1), Prahova (1), Sălaj (1), Timiş (2), Teleorman (1), Tulcea (1), Vâlcea (1), Vrancea (1)

Este vorba despre 15 persoane din grupa de vârstă 70 - 79 de ani, patru din grupa de vârstă 60 - 69 de ani, 6 de 50 - 59 de ani şi două din grupa de vârstă peste 80 de ani şi câte una din grupele de vârstă 10 - 19 ani, 40 - 49 de ani, 30 - 39 de ani.

În acest context, specialiştii INSP fac mai multe recomandări pentru populaţie:

- să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi;

- să utilizeze substanţe chimice repelente pentru ţânţari;

- să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (prin plase de protecţie la ferestre);

- să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei;

- să îndepărteze recipientele de apă stătută şi gunoiul menajer din gospodărie.

