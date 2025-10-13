Apare cel mai mare mall din România, prin reconversia unei bucăți dintr-o parcare în spații comerciale

13-10-2025 | 11:41
Centrul comercial Băneasa Shopping Center va fi extins și va deveni astfel cel mai mare mall din România, urmând să depășească suprafața operată de AFI Cotroceni.

Cristian Anton

Centrul comercial Băneasa Shopping City, din nordul Bucureștiului, face primii pași spre extinderea cu un nou corp de clădire și renovarea galeriilor comerciale funcționale, scrie Profit.

Suprafața extinsă a mall-ului din Băneasa o va depăși astfel pe cea a AFI Cotroceni, care acum este cel mai mare mall din România.

Procesul de extindere se va realiza pe terenurile în suprafață de circa 23.000 de metri pătrați din fața intrării principale a Băneasa Shopping City, unde acum sunt amenajate locuri de parcare. Compania Băneasa Developments este controlată indirect de omul de afaceri Gabriel ”Puiu” Popoviciu, unul dintre cei mai bogați români.

Ultima extindere a mall-ului din Băneasa a avut loc în 2010, când a fost construit cinematograful în spatele corpului central al complexului.

Atunci s-au investit 22 de milioane de euro în construcția cinematografului, a centrului de divertisment cu bowling, biliard și jocuri video și într-o benzinărie.

Mall-ul a fost inaugurat în primăvara anului 2008 în urma unei investiții de 150 de milioane de euro. Centrul comercial din Băneasa are acum peste 300 de magazine.

Anul trecut, Zona Comercială Băneasa a trecut pe locul doi în topul mall-urilor cu cele mai mari afaceri, până la circa 60 de milioane de euro. Distanța dintre mall-ul Băneasa și AFI Cotroceni, care se află acum pe primul loc după veniturile generate în 2024, este de numai 500.000 de euro. 

Dată publicare: 13-10-2025 10:42

