Târgul „Half is Free” împlinește 10 ani. Haine și pantofi la jumătate de preț se vor vinde la un mall din București

Dacă vă gândiți să vă completați garderoba pentru sezonul rece, Știrile PRO TV au un pont. Târgul „Half is Free" aniversează 10 ani cu o ediție specială.

Târgul se va desfășura sâmbătă, de la ora 10:00, în parcarea București Mall.

Zeci de designeri români vor fi prezenți cu numeroase creații, care se vând la jumătate din preț: haine, pantofi, bijuterii.

Surprizele, cafeaua și muzica nu lipsesc. Intrarea este liberă și aveți timp până la ora 19:00 să studiați oferta.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













