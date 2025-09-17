Bărbatul ucis cu propria armă într-un mall din București era monitorizat electronic. Brățara s-a declanșat în frizerie

Stiri Diverse
17-09-2025 | 17:30
Continuă ancheta după scandalul sângeros de marți seară, dintr-un mall din Capitală. Un bărbat de 36 de ani a fost înjunghiat cu propria armă, într-un conflict cu soțul fostei sale iubite.

autor
Andreea Marinescu,  Mădălina Stețco

Victima ar fi început scandalul, însă individul era monitorizat electronic, după ce, în timpul zilei, femeia obținuse un ordin de protecție împotriva lui.

Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional!

Incidentul s-a petrecut la parterul unui complex comercial, într-un salon de înfrumusețare. La ora 20, după declanșarea unei alarme de proximitate emise de o brățară electronică, polițiștii au intervenit.

Corespondent PROTV: „Incidentul s-a petrecut la parterul acestui complex comercial, într-un salon de înfrumusețare. Conflictul între cei doi bărbați ar fi pornit din cauza unei femei. Se pare că fostul partener al acesteia avea asupra lui un obiect ascuțit. În timpul conflictului însă, soțul femeii ar fi reușit să-l ia și l-a agresat.”

Conform poliției, totul a început când bărbatul monitorizat a venit la frizeria unde lucrează soțul fostei sale iubite, căutând scandal.

Martori: „Din câte am înțeles, bărbatul care era angajat... nu știu, cred că ar fi fost un schimb de replici dintre cei doi, dintre angajat și client.” (...)

„S-au certat aici, la frizerie. S-ar fi tăiat, s-au bătut.”

„Am văzut doar sânge și foarte multă poliție. E foarte ciudat ce se întâmplă în ultima perioadă...”

Dosar penal pentru tentativă de omor

Chiar dacă agresorul inițial a fost cel cu cuțitul, actualul soț al femeii l-a dezarmat și l-a înjunghiat.

Crina Eșanu, purtător de cuvânt DGPMB: „Victima înjunghierii a fost preluată de un echipaj medical de urgență și a fost transportată la spital, pentru acordarea îngrijirilor medicale suplimentare.”

Victima a suferit o operație și este internată la Spitalul Municipal din Capitală. Polițiștii l-au reținut pe soțul femeii și au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor. El urmează să fie prezentat instanței cu propunerea de arestare preventivă.

Sursa: Pro TV

Etichete: agresiune, frizerie, sotie, injunghiat,

Dată publicare: 17-09-2025 17:26

