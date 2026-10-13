Poliţişti din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră au fost sesizaţi, aproape de ora 01:00, despre producerea unui accident rutier pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanţa, a informat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, potrivit Agerpres.

„Din primele cercetări a reieşit faptul că o femeie, de 19 ani, a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanţa, iar la un moment dat ar fi acroşat un pieton, care ar fi traversat strada prin loc nepermis. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În urma impactului a rezultat decesul pietonului, un bărbat de 49 de ani”, se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.