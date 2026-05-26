Ar fi amenințat că, dacă nu i se îndeplinesc cele două dorințe, va dezvălui imagini compromițătoare.

Corespondent Știrile PRO TV: „Anchetatorii spun că bărbatul de 54 de ani, originar din Vișeul de Sus, ar fi început să îl șantajeze pe un tânăr de 28 de ani, fiul unei persoane care deține o funcție publică în județ.

Totul ar fi început din februarie, când presiunile ar fi fost făcute prin intermediul unor mesaje. Suspectul a cerut de la tânăr suma de 80.000 de euro, dar și un post în instituția publică în care lucra tatăl său. În caz contrar, acesta ar fi fost amenințat că vor apărea imagini compromițătoare în spațiul public.

Timp de trei luni s-au făcut astfel de presiuni, până când anchetatorii au intrat pe fir. Bărbatul a fost inițial reținut, iar marți procurorii au decis plasarea acestuia în arest la domiciliu, pentru șantaj în formă continuată.”