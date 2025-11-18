Un bărbat a murit plimbat între secțiile Spitalului Județean Gorj, același loc unde un băiat a decedat de peritonită

Poveste revoltătoare la Târgu Jiu, unde un bărbat de 78 de ani s-a stins în ambulanța care îl plimba între secțiile Spitalului Județean. Omul suferise un infarct.

În urmă cu un an, în același spital, un băiat de 16 ani a murit de peritonită, după un șir nepermis de întârzieri.

Pacientul de 78 de ani a ajuns la spital pe 4 noiembrie, cu dureri abdominale. La ora 13 a fost dus la camera de gardă, unde, după consult, un specialist în medicină internă a cerut investigații suplimentare în Secția Boli Infecțioase, care se află în altă clădire, la 2 kilometri distanță. Omul a fost dus acolo cu o salvare.

Plimbat între secții pentru controale

A fost din nou consultat și s-a cerut părerea unui chirurg, fapt ce a presupus ca omul să fie adus înapoi la camera de gardă.

La 17.30 l-a văzut și chirurgul, dar între timp medicul din camera de gardă a cerut un nou consult la Boli Infecțioase și la Neurologie. Până la sosirea ambulanței, pacientul a intrat în stop cardio-respirator. Medicii au reușit să îl resusciteze și l-au trimis totuși spre Neurologie, la doi kilometri distanță. Era ora 19 și 10.

În curtea spitalului, în ambulanță, starea omului a devenit critică și în final a murit.

Dr. Claudiu Constantinescu, Ambulanța Gorj: În ciuda efortului de resuscitare, nu a mai putut fi adus la viață și decesul s-a declarat în ambulanță.

A fost deschisă o anchetă internă

După moartea pacientului a fost demarată o anchetă internă.

Mihaela Țicleanu, purtător de cuvânt SJU Târgu Jiu: Toți medicii implicați în acest caz au fost convocați la discuții și li s-a luat declarație scrisă de către membrii comisiei de cercetare disciplinară.

Iar a doua zi, unitatea medicală a fost amendată.

Daiana Militaru, purtător de cuvânt DSP Gorj: S-a aplicat o amendă în valoare de 30.000 de lei pentru nerespectarea ordinului 1706.2007 privind organizarea și conducerea unităților de primiri urgențe.

Aceeași doctoriță apare și în dosarul morții unui băiat de 16 ani, în urmă cu un an

Dosarul penal pentru ucidere din culpă o vizează pe doctorița de gardă care putea decide ca pacientul să nu fie mutat de acolo. Aceeași doctoriță apare și în dosarul morții unui băiat de 16 ani, în urmă cu un an, după ce chirurgul nu a vrut să îl opereze, pentru că nu avea specializare pediatrică. Contactată pentru un punct de vedere, doctorița nu a răspuns.

Bianca Boian, sora băiatului decedat acum un an: Ei se folosesc de legile care îi apără, dar pe noi cine ne apără, cine ne plătește durerea prin care trecem în fiecare zi câte un părinte își pierde copilul în spital.

Dosarul penal deschis atunci pentru ucidere din culpă este încă în faza de cercetare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













