Primele audieri în cazul băiatului de 16 ani lăsat să moară fără operație la Târgu Jiu. Chirurgul de gardă, absent de la IPJ

Au început primele audieri în cazul tragediei de la spitalul din Târgu Jiu petrecută în noiembrie, anul trecut.

Un tânăr de 16 ani și-a pierdut viața atunci după ce chirurgul de gardă ar fi refuzat să-l opereze. Medicul ar fi invocat faptul că nu are competențe pentru pacienți minori.

Însă vineri, cadrul medical nu s-a prezentat la sediul IPJ Gorj. Explicații în fața anchetatorilor a dat doar medicul de la Unitatea de Primiri Urgențe unde a ajuns adolescentul, cu câteva ore înainte să moară.

Timp de câteva ore, medicul de la UPU Târgu Jiu a dat declarații în fața anchetatorilor într-un dosar penal în REM, pentru ucidere din culpă.

Sora lui Andrei, tânărul care a murit, a fost cea care, la final, i-a cerut socoteală cadrului medical. Fata îl avea în grijă pe băiat, după ce părinții celor 2 s-au stins.

Înainte de tragedie, a sunat la 112 și a transmis că adolescentul are abdomenul întărit și respiră greu.

Ambulanța l-a transportat la spitalul din Târgu Jiu, unde Andrei a fost diagnosticat cu peritonită, pentru care se impunea intervenția chirurgicală. Singurul chirurg pediatru era în concediu în acel moment, iar chirurgul de gardă a refuzat să-l opereze pe adolescent, pe motiv că nu poate interveni în cazul pacienților minori. În aceste condiții, s-a decis transferul la Craiova. Dar, din păcate, a fost prea târziu.

Bianca Boian, sora victimei: "O să se spele pe mâini, așa au făcut tot timpul, chiar sper și îmi doresc să plătească, pentru că știu că sunt mulți pacienți care trec prin mâinile lor. Nu te joci cu moartea, că din moarte nu se mai întoarce nimeni".

Cătălin Crăciunescu, avocatul familiei pacientului: "În opinia mea nu a făcut decât să arunce vina pe diverse structuri din cadrul spitalului și spitale terțe, de relația dintre medicii acestei secții de la UPU, care a dus la consecința pierderii unei vieți omenești prin managementul prost și defectuos, de la început până la sfârșit".

După tragedie, DSP Gorj l-a amendat pe chirurgul Valentin Neagu cu 3 mii de lei, pentru lipsa intervenției. Dar acesta nu a semnat procesul verbal.

