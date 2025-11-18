O femeie din Vaslui a fost atacată cu toporul de iubitul ei cu 16 ani mai tânăr: „A spus că îmi rupe picioarele”

Stiri Socante
18-11-2025 | 17:31
O femeie din județul Vaslui a fost atacată cu toporul de iubitul ei cu 16 ani mai tânăr și a ajuns la spital cu răni la cap.

autor
Cătălina Vieru

Scenele sângeroase s-au petrecut pe stradă, iar anchetatorii spun că suspectul era băut. Este acum arestat pentru tentativă de omor.

Femeia de 48 de ani are 5 copii cu fostul soț. Trei dintre ei sunt minori și locuiesc la tatăl lor. Mama lor spune că merge adeseori la ei, să îi îngrijească, să le spele hainele și să le facă de mâncare. Iar ultima oară, chiar iubitul ei a ajutat-o la tăiatul lemnelor. Apoi, bărbatul de 32 de ani a plecat singur spre casă. Mai târziu, a sunat-o furios pe femeie.

Victima: „Mă suna - Dar tu nu mai vii acasă? Dacă vrei să vii acasă vii, dacă nu rămâi acolo. Dar vino înaintea mea, i-am zis, că era întunecat. A venit până la poartă cu toporul în mână. A început să mă facă în tot felul. Din vorbe vulgare nu mă scotea.”

De la vorbele de ocară, bărbatul a ajuns apoi să o atace pe femeie cu toporul, pe stradă, și a rănit-o la cap.

Victima: „Așa a spus că îmi rupe picioarele, să nu mai aibă ce face cu mine. Foarte greu am trăit cu el. Tot timpul am stat numai în gelozie și bătăi. L-am, iertat de atâtea ori.

Chiar agresorul a alertat apoi o vecină și aceasta a sunat la 112. Victima a ajuns la spital.

Crima Teleorman
Criminalul din Teleorman care și-a ucis două rude cu un topor a fost arestat. Suspectul și-a recunoscut fapta

Ingrid Botezatu, prim-procuror parchetul de pe langa tribunalul Vaslui: „Leziuni care au necesitat zile de îngrijiri medicale. Fapta a fost comisă pe fondul geloziei și a consumului de alcool.

Localnică: „Nu îmi place cum judecă. Ai suflet în tine, ești om. Ai trăit o viață cu un om sau trăiești între oameni, să faci așa ceva?”

Individul a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor.

Final de criză la granița României. Pericolul unei eventuale explozii a petrolierului încărcat cu GPL, diminuat

Sursa: Pro TV

Etichete: vaslui, atacator, topor,

Dată publicare: 18-11-2025 17:25

Bărbatul din Teleorman care și-a ucis trei rude cu un topor și le-a scos cadavrele în stradă a fost trimis în judecată
Stiri Justitie
Bărbatul din Teleorman care și-a ucis trei rude cu un topor și le-a scos cadavrele în stradă a fost trimis în judecată

Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman anunţă, marţi, că a fost trimis în judecată autorul crimelor de la Peretu, cel care a violat o femeie de 83 de ani, după care a omorât-o pe ea şi pe fiul acesteia, dar şi pe o a treia persoană.

Criminalul din Teleorman care și-a ucis două rude cu un topor a fost arestat. Suspectul și-a recunoscut fapta
Stiri actuale
Criminalul din Teleorman care și-a ucis două rude cu un topor a fost arestat. Suspectul și-a recunoscut fapta

Florian Oneaţă, bărbatul acuzat că a omorât o femeie şi pe fiul acesteia, la Peretu, judeţul Teleorman, a fost arestat preventiv, miercuri după-amiază, după ce a recunoscut fapta.  

Zeci de protestatari cer demisia șefului Poliției Prahova, după ce o tânără a fost ucisă cu un topor de fostul iubit
Stiri actuale
Zeci de protestatari cer demisia șefului Poliției Prahova, după ce o tânără a fost ucisă cu un topor de fostul iubit

Peste 26.000 de personae au semnat o petiție prin care cer demisia șefului Poliției Județene din Prahova, după ce o tânără a fost ucisă de fostul iubit care o hărțuia de mult timp.

„Îţi dau un topor în cap şi mă duc la puşcărie”. Un bărbat și-a amenințat fosta iubită, deși avea ordin de protecţie
Stiri actuale
„Îţi dau un topor în cap şi mă duc la puşcărie”. Un bărbat și-a amenințat fosta iubită, deși avea ordin de protecţie

Un bărbat de 51 de ani şi-a ameninţat cu moartea şi cu alte acte de violenţă extemă fosta concubină, deşi fusese emis un ordin de protecţie împotriva sa.

Agresor înarmat cu un topor, încătușat de polițiști în Tecuci. Își amenința mama
Stiri actuale
Agresor înarmat cu un topor, încătușat de polițiști în Tecuci. Își amenința mama

A fost panică, duminică seara, într-un cartier de la periferia orașului Tecuci, din județul Galați. Un bărbat de 39 de ani a fost somat cu pistoalele, apoi încătușat de polițiști, după ce și-a amenințat mama cu un topor.

Ministrul Apărării, despre o tăiere cu 10% a cheltuielilor de personal din armată: „Mi se pare total inoportun”
Stiri actuale
Ministrul Apărării, despre o tăiere cu 10% a cheltuielilor de personal din armată: „Mi se pare total inoportun”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, se opune tăierii cu 10% a cheltuielilor salariale din Armată. Acesta susține că înțelegerea din coaliție era ca sistemul național de apărare să fie exceptat.

Confuzie parțială în coaliție pe tăierile din administrație. Erau de acord să se taie 10%, dar nu le-a fost clar din ce
Stiri Politice
Confuzie parțială în coaliție pe tăierile din administrație. Erau de acord să se taie 10%, dar nu le-a fost clar din ce

Neînțelegeri în coaliție privind tăierile din administrația centrală. Liderii partidelor au avut probleme în ceea ce privește comunicarea publică pe acest subiect.

Reacția lui Ludovic Orban, revocat din funcția de consilier prezidențial: „Despărţirea vine din iniţiativa președintelui”
Stiri Politice
Reacția lui Ludovic Orban, revocat din funcția de consilier prezidențial: „Despărţirea vine din iniţiativa președintelui”

Ludovic Orban a afirmat marți că s-a despărțit de președinte după o singură discuție aprinsă, generată de criticile sale privind folosirea abuzivă a imaginii șefului statului în campania pentru Capitală.

