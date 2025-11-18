O femeie din Vaslui a fost atacată cu toporul de iubitul ei cu 16 ani mai tânăr: „A spus că îmi rupe picioarele”

O femeie din județul Vaslui a fost atacată cu toporul de iubitul ei cu 16 ani mai tânăr și a ajuns la spital cu răni la cap.

Scenele sângeroase s-au petrecut pe stradă, iar anchetatorii spun că suspectul era băut. Este acum arestat pentru tentativă de omor.

Femeia de 48 de ani are 5 copii cu fostul soț. Trei dintre ei sunt minori și locuiesc la tatăl lor. Mama lor spune că merge adeseori la ei, să îi îngrijească, să le spele hainele și să le facă de mâncare. Iar ultima oară, chiar iubitul ei a ajutat-o la tăiatul lemnelor. Apoi, bărbatul de 32 de ani a plecat singur spre casă. Mai târziu, a sunat-o furios pe femeie.

Victima: „Mă suna - „Dar tu nu mai vii acasă? Dacă vrei să vii acasă vii, dacă nu rămâi acolo.” Dar vino înaintea mea, i-am zis, că era întunecat. A venit până la poartă cu toporul în mână. A început să mă facă în tot felul. Din vorbe vulgare nu mă scotea.”



De la vorbele de ocară, bărbatul a ajuns apoi să o atace pe femeie cu toporul, pe stradă, și a rănit-o la cap.

Victima: „Așa a spus că îmi rupe picioarele, să nu mai aibă ce face cu mine. Foarte greu am trăit cu el. Tot timpul am stat numai în gelozie și bătăi. L-am, iertat de atâtea ori.”



Chiar agresorul a alertat apoi o vecină și aceasta a sunat la 112. Victima a ajuns la spital.

Ingrid Botezatu, prim-procuror parchetul de pe langa tribunalul Vaslui: „Leziuni care au necesitat zile de îngrijiri medicale. Fapta a fost comisă pe fondul geloziei și a consumului de alcool.”

Localnică: „Nu îmi place cum judecă. Ai suflet în tine, ești om. Ai trăit o viață cu un om sau trăiești între oameni, să faci așa ceva?”



Individul a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor.

