Doi indivizi din Vaslui au înscenat răpirea unei femei pentru a obține 47.000 de euro de la iubitul ei. Ce a urmat

Stiri actuale
09-12-2025 | 12:33
Politie

O femeie şi un bărbat din județul Vaslui au fost arestaţi pentru şantaj după ce au înscenat răpirea femeii şi au filmat un videoclip în care aceasta apărea legată şi inconştientă, încercând să obţină 47.000 de euro de la partenerul ei.

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit IPJ Vaslui, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Bârlad fac cercetări faţă de un bărbat de 31 de ani din comuna Vutcani şi o femeie de 33 de ani din comuna Iana, judeţul Vaslui, bănuiţi de şantaj.

”În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că, la data de 7 decembrie 2025, persoanele cercetate ar fi înscenat lipsirea de libertate a femeii de 33 de ani, prin transmiterea de materiale video în care aceasta ar fi apărut într-o oarecare stare de inconştienţă, legată de mâini şi de picioare, cu scopul de a dobândi în mod injust 47.000 de euro de la concubinul acesteia, un bărbat de 34 de ani din comuna Băcani”, a arătat Poliţia, marţi, într-un comunicat de presă.

În baza probatoriului administrat, cei doi au fost reţinuţi pentru 24 de ore de poliţiştii din cadrul Poliţiei Bârlad. Ulterior, ei au fost arestaţi preventiv, pentru 30 de zile.

Poliţiştii continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, pentru stabilirea şi probarea activităţii infracţionale a persoanelor cercetate.

politie
Un șofer de TIR a înscenat o tâlhărie, după ce au dispărut 6.000 de euro. Și-a provocat singur răni pentru a fi mai credibil
„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

Sursa: News.ro

Etichete: vaslui, inscenare, sechestrare,

Dată publicare: 09-12-2025 12:33

