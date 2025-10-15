Un șofer de TIR și-a înscenat o tâlhărie ca să ascundă 6.000 de euro. Și-a provocat singur răni pentru a fi mai credibil

15-10-2025 | 16:00
Un şofer de TIR, cetăţean străin, este cercetat de poliţiştii din Vâlcea după ce a încercat să îşi însceneze o tâlhărie. El a reclamat că i-au fost furați 6.000 de euro și și-a provocat răni singur pentru a fi mai credibil.

„Din sesizarea acestuia rezulta faptul că, în timp ce se afla cu autocamionul staţionat într-o parcare din localitatea Tuţuleşti, doi bărbaţi, purtând glugi pe cap, l-ar fi atacat cu un obiect tăietor-înţepător şi l-ar fi deposedat de aproximativ 6.000 de euro, bani aparţinând firmei de transport la care este angajat. Bărbatul a afirmat că ar fi fost înţepat de mai multe ori în zona piciorului stâng, iar agresorii ar fi fugit, ulterior, cu un autoturism de culoare închisă”, a arătat Poliţia.

 Poliţiştii au ajuns la locul indicat şi, în scurt timp, datele autoturismului şi ale presupuşilor suspecţi au fost transmise către toate structurile operative din judeţ şi din judeţele limitrofe, pentru depistarea acestora.

 Atunci când poliţiştii au încercat să facă reconstituirea, l-au văzut când încerca să ascundă ceva în lenjerie, iar la controlul corporal au găsit banii despre care susţinea că i s-au furat. 

 „Astfel, conducătorul auto a fost observat în timp ce lua un obiect din lada laterală a semiremorcii, pe care l-ar fi introdus rapid în lenjeria intimă. În urma controlului corporal efectuat, poliţiştii au descoperit asupra sa o pungă din plastic ce conţinea un pachet de bancnote în valută, respectiv 6.580 de euro, valoare care corespundea cu cea reclamată ca fiind sustrasă”, au menţionat poliţiştii.

Bărbatul a recunoscut înscenarea la audieri, inclusiv că s-a rănit singur pentru a fi mai credibil.

În cauză, poliţiştii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Cristian Popescu Piedone, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

