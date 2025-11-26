Un bărbat a încercat să fure o brăţară şi un inel cu diamant dintr-un mall din Timișoara. Cum a fost prins de un trecător

26-11-2025 | 10:28
Un bărbat a încercat să fure o brățară și un inel cu diamant dintr-o bijuterie aflată într-un mall din Timișoara.

Ioana Andreescu

Când a încercat să fugă, a fost prins de un trecător. Bijuteriile furate au fost recuperate, iar hoțul a fost dus la audieri.

Marți seară, un bărbat a atacat o vânzătoare a unei bijuterii dintr-un mall din Timișoara. El s-a dus la bijuterie, a cerut să vadă o brățară în valoare de peste 35.000 de lei și un inel cu diamant. La un moment dat, a lovit-o pe vânzătoare, apoi a fugit cu cele două bijuterii.

Femeia a strigat după ajutor, iar un trecător l-a prins pe hoțul care fugea. Imediat, și alți clienți aflați în apropiere l-au sprijinit pe bărbat, iar oamenii au chemat paznicii, dar și poliția.

Bijuteriile au fost recuperate, iar hoțul, un cetățean român cu tată nigerian, a fost dus la audieri.

Sursa: News.ro

