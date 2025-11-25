Doi români au fost arestați în urma unui control de rutină al poliției din Elveția. Ce încercau să ascundă într-o pâine

25-11-2025 | 11:52
furt bijuterii
Federal Office for Customs and Border Security FOCBS - BAZG

La punctul de trecere a frontierei St. Margrethen, vama elvețiană a descoperit ceva neașteptat: doi români încercau să scoată din țară bijuterii furate, ascunse ingenios într-o pâine, scrie Blue News.

Mihaela Ivăncică

Poliția cantonală din St. Gallen a demarat o anchetă în acest caz.

Luni dimineață, ofițerii Biroului Federal pentru Vamă și Securitate la Frontieră (FOCBS) au oprit pentru control un vehicul care ieșea din țară. Mașina, cu număr de înmatriculare francez, a fost verificată, însă controlul a stârnit rapid suspiciuni.

În urma verificărilor, ofițerii vamali au descoperit mai multe bijuterii, ceasuri și un Vreneli de aur, ascunse atât în compartimentul motor, cât și în interiorul mașinii. Unele dintre acestea erau depozitate într-un loc neașteptat: în interiorul unei pâini, atent ambalate.

Investigațiile preliminare arată că bijuteriile fuseseră furate în timpul unui jaf comis în cantonul Zurich. Cei doi ocupanți ai vehiculului, ambii cetățeni români, au fost arestați și predați poliției cantonale St. Gallen, care a înaintat cazul poliției cantonale Zurich pentru continuarea anchetei.

taxi
Un bărbat a agresat un taximetrist, apoi i-a furat mașina. I-a schimbat numărul și s-a plimbat cu ea, în Craiova

Autoritățile verifică în prezent dacă cei doi bărbați au fost implicați direct în jaf sau doar transportau bijuteriile. Poliția nu a oferit încă informații despre alte persoane implicate.

Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești false. Cum au obținut documentele pentru a putea intra în UE

Sursa: Blue News

Drone rusești pe teritoriul României. Moșteanu: O dronă a fost găsită prăbușită în județul Vaslui. Urmează căutări amănunțite
Stiri actuale
Drone rusești pe teritoriul României. Moșteanu: O dronă a fost găsită prăbușită în județul Vaslui. Urmează căutări amănunțite

Aeronave ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de urgență marți dimineață, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat drone care au pătruns succesiv în spațiul aerian al României, în zonele Tulcea și Galați.

Curtea Constituţională va discuta astăzi sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private
Stiri actuale
Curtea Constituţională va discuta astăzi sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private

Curtea Constituţională a României (CCR) discută, marţi, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.

Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false
Stiri actuale
Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false

17 percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, Republica Moldova şi alte state din fosta URSS.

