Doi români au fost arestați în urma unui control de rutină al poliției din Elveția. Ce încercau să ascundă într-o pâine

La punctul de trecere a frontierei St. Margrethen, vama elvețiană a descoperit ceva neașteptat: doi români încercau să scoată din țară bijuterii furate, ascunse ingenios într-o pâine, scrie Blue News.

Poliția cantonală din St. Gallen a demarat o anchetă în acest caz.

Luni dimineață, ofițerii Biroului Federal pentru Vamă și Securitate la Frontieră (FOCBS) au oprit pentru control un vehicul care ieșea din țară. Mașina, cu număr de înmatriculare francez, a fost verificată, însă controlul a stârnit rapid suspiciuni.

În urma verificărilor, ofițerii vamali au descoperit mai multe bijuterii, ceasuri și un Vreneli de aur, ascunse atât în compartimentul motor, cât și în interiorul mașinii. Unele dintre acestea erau depozitate într-un loc neașteptat: în interiorul unei pâini, atent ambalate.

Investigațiile preliminare arată că bijuteriile fuseseră furate în timpul unui jaf comis în cantonul Zurich. Cei doi ocupanți ai vehiculului, ambii cetățeni români, au fost arestați și predați poliției cantonale St. Gallen, care a înaintat cazul poliției cantonale Zurich pentru continuarea anchetei.

Autoritățile verifică în prezent dacă cei doi bărbați au fost implicați direct în jaf sau doar transportau bijuteriile. Poliția nu a oferit încă informații despre alte persoane implicate.

