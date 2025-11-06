ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală în care o femeie a fost aruncată în aer de un cablu rupt

06-11-2025 | 19:21
Accident înfiorător în București. Un cablu de la rețeaua electrică a tramvaielor la care lucra o echipă de intervenții a STB a fost agățat de un camion și a lovit o femeie de 69 de ani care mergea pe marginea străzii.

Daniel Nițoiu

Inițial, cablul i-a secerat picioarele victimei, apoi s-a tensionat și a proiectat-o în aer ca pe o păpușă.

Femeia a fost resuscitată și este în stare foarte gravă.

O cameră de supraveghere a surprins teribilul accident. 

Şoferul camionului depăşeşte echipa de intervenţii a STB aflată pe banda 1 şi îşi continuă mersul fără să ştie că a agăţat un cablu la care lucrau muncitorii. În aceeaşi direcţie cu el se deplasa pe carosabil o femeie de 69 de ani.

Cablul din oţel se torsionează peste remorcă, se înfăşoară pe axul din spate şi izbeşte violent victima de două ori, mai întâi peste picioare. Trântită la pământ femeia este apoi proiectată de a doua lovitură la câţiva metri distanţă.

Martorii au sunat îngroziţi la 112, iar un echipaj SMURD a resuscitat-o pe femeia care a intrat în stop cardio-respirator. A fost dusă în final la spitalul Pantelimon unde a intrat în comă.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se mai observă o victimă, un bărbat care cade pe refugiul de tramvai imediat după femeia lovită. Nimeni nu ştie însă ce s-a întâmplat cu el.

Corespondent ȘtirileProTV: "Potrivit STB, în momentul în care muncitorii lucrau la reţeaua electrică, tensiunea era oprită, însă un lucru important pe care ancheta poliţiştilor trebuie să-l lămurească, e dacă echipajul de intervenţie a marcat corect corect lucrarea. Cablul agăţat de camion e un fir torsadat din oţel. Ar trebui să susţină peste 3,5 tone. Necesită o forţă extrem de mare ca să fie rupt.”

Poliţiştii au deschis o anchetă în REM pentru vătămare corporală din culpă. Şoferul camionului a fost testat şi nu consumase alcool sau substanţe interzise.

Un important furnizor de energie electrică este acuzat de procurori că a mărit artificial prețul energiei între firmele pe care le deține și a cerut apoi compensări uriașe de la stat.

