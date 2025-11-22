Un bărbat a fost amendat după ce a pus poza candidatului PNL-USR la şefia CJ pe machete cu personaje din desene animate

Un bărbat din Buzău a fost amendat de poliţia locală pentru că a plasat în centrul oraşului două machete cu personaje din desene animate, la care a ataşat fotografii cu faţa liderului PNL Adrian Mocanu şi a candidatului Mihai Răzvan Moraru.

Machetele au fost plasate în zone intens circulate din municipiul Buzău.

"La data de 22 noiembrie, poliţiştii din Buzău s-au sesizat cu privire la expunerea în spaţiul public a unui panou de carton, cu un conţinut satiric, pe care sunt reprezentate imaginile unor persoane publice. La faţa locului au fost direcţionaţi poliţişti, în vederea clarificării situaţiei de fapt. În urma verificărilor efectuate de poliţişti a fost identificată şi depistată persoana responsabilă de amplasarea obiectului pe spaţiul public, un bărbat de 35 de ani, din C.A. Rosetti, care urmează a fi sancţionat contravenţional, conform competenţelor, de către reprezentanţii Poliţiei Locale", au transmis reprezentanţii instituţiei.

Reacţia liderului PNL Buzău, Adrian Mocanu

Gestul a fost condamnat într-un mesaj postat Facebook de liderul PNL Buzău, Adrian Mocanu.

"În centrul oraşului, a apărut o caricatură menită să mă ridiculizeze atât pe mine, cât şi pe Mihai Razvan Moraru, candidatul pe care PNL Buzău şi USR îl susţin pentru şefia Consiliului Judeţean Buzău. Un gest atât de ieftin, de infantil şi de lipsit de orice urmă de decenţă, încât spune totul despre cei care l-au pus în scenă. În timp ce oamenii se confruntă cu probleme reale - salarii care nu ajung de la o lună la alta, medicamente scumpe, drumuri impracticabile, spitale şi şcoli cu atât de multe neajunsuri - cineva a considerat că potrivit pentru începutul campaniei electorale este să instaleze o machetă batjocoritoare în centrul oraşului. Asta nu este doar imaturitate. Este dispreţ. Dispreţ faţă de Buzău şi faţă de inteligenţa buzoienilor. Politica nu este un concurs de caricaturi. Oamenii nu cer glumiţe proaste în Piaţa Dacia. Cer soluţii. Cer lideri care să îşi asume responsabilitatea pentru prezentul şi viitorul copiilor noştri, nu personaje care transformă un oraş întreg într-un decor batjocoritor", a scris Mocanu.

