Un bărbat a fost accidentat mortal de un tren lângă staţia CFR Leordeni. Un echipaj SMURD a intervenit de urgență

Stiri actuale
02-11-2025 | 17:34
SMURD
Shutterstock

Un bărbat a fost accidentat mortal de un tren, duminică, în apropierea staţiei CFR Leordeni, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş.

autor
Sabrina Saghin

În urma unei sesizări la 112, pompierii au intervenit cu un echipaj SMURD, o autospecială de stingere şi o autospecială de descarcerare, între localităţile Pătroaia şi Leordeni.

„Din nefericire, sesizarea se confirmă. La faţa locului, echipajele operative au identificat o persoană de sex masculin care prezintă leziuni incompatibile cu viaţa", se precizează într-o informare transmisă de ISU Argeş.

Conform aceleiaşi surse, în tren sunt aproximativ 90 de călători, însă niciunul dintre aceştia nu necesită îngrijiri medicale. 

Sursa: Agerpres

Etichete: tren, accident, mort, Popesti Leordeni,

Dată publicare: 02-11-2025 17:34

Articol recomandat de sport.ro
Întrebarea care l-a scos din minți pe Cristi Chivu după Verona - Inter
Întrebarea care l-a scos din minți pe Cristi Chivu după Verona - Inter
Citește și...
Grav accident rutier în Brăila: două surori, de 4 și 14 ani, lovite pe trecerea de pietoni de un șofer de 40 de ani
Stiri actuale
Grav accident rutier în Brăila: două surori, de 4 și 14 ani, lovite pe trecerea de pietoni de un șofer de 40 de ani

Grav accident rutier în Brăila. Două surori, o fetiță de 4 ani și o adolescentă de 14 ani, au fost lovite de o mașină pe trecerea de pietoni.

Câteva minute pot schimba totul. Cum recunoști un accident vascular cerebral
Doctor de bine
Câteva minute pot schimba totul. Cum recunoști un accident vascular cerebral

Recunoașterea semnelor unui accident vascular cerebral reprezintă primul pas pentru salvarea unui pacient.

Cum s-a produs accidentul de ATV în care a murit un adolescent de 16 ani. A fost proiectat în aer și s-a lovit de pod
Stiri actuale
Cum s-a produs accidentul de ATV în care a murit un adolescent de 16 ani. A fost proiectat în aer și s-a lovit de pod

Un adolescent de 16 ani a murit, iar prietenii lui care-l însoțeau, șase la număr, au fost răniți într-un accident dramatic produs în localitatea Joseni din Harghita.

Recomandări
Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult
Stiri externe
Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult

Companiile germane au plătit aproape 1,72 miliarde de euro în impozite către Rusia încă de la debutul invaziei pe scară în Ucraina, finanțând, astfel, efortul de război al Kremlinului. Criticii solicită acum retragerea imediată.

Atac armat într-un tren din Londra. Martorii povestesc cum se ascundeau în toalete pentru a scăpa: „Sângele era peste tot”
Stiri externe
Atac armat într-un tren din Londra. Martorii povestesc cum se ascundeau în toalete pentru a scăpa: „Sângele era peste tot”

Martorii atacului cu cuțitul din trenul care circula între Doncaster și Kings Cross din Londra au descris momentele de groază prin care au trecut.

 
Cătălin Drulă, lansat de USR, oficial, în cursa pentru Primărie. Nicușor Dan: „Lunga luptă între infrastructură şi panseluțe”
Stiri Politice
Cătălin Drulă, lansat de USR, oficial, în cursa pentru Primărie. Nicușor Dan: „Lunga luptă între infrastructură şi panseluțe”

Deputatul Cătălin Drulă este lansat oficial, duminică, de USR, în cursa pentru Primăria Capitalei. El spune că are susţinerea preşedintelui Nicuşor Dan şi vrea să îi continue proiectele la Bucureşti.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 22

43:04

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 02 Noiembrie 2025

02:07:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 23

21:09

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 8

23:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28