Un bărbat a fost accidentat mortal de un tren lângă staţia CFR Leordeni. Un echipaj SMURD a intervenit de urgență

Un bărbat a fost accidentat mortal de un tren, duminică, în apropierea staţiei CFR Leordeni, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş.

În urma unei sesizări la 112, pompierii au intervenit cu un echipaj SMURD, o autospecială de stingere şi o autospecială de descarcerare, între localităţile Pătroaia şi Leordeni.

„Din nefericire, sesizarea se confirmă. La faţa locului, echipajele operative au identificat o persoană de sex masculin care prezintă leziuni incompatibile cu viaţa", se precizează într-o informare transmisă de ISU Argeş.

Conform aceleiaşi surse, în tren sunt aproximativ 90 de călători, însă niciunul dintre aceştia nu necesită îngrijiri medicale.

