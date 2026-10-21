Un avion militar american de tip Boeing P-8 Poseidon patrulează deja în regiune, iar NATO anunță noi avioane de supraveghere, radare, drone și echipe de specialiști. Decizia vine după reuniunea de urgență cerută de România. Între timp, Nicușor Dan a convocat pentru mâine Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

După atacurile repetate din Marea Neagră, NATO a anunțat că își va suplimenta mijloacele militare din regiune. Într-un răspuns transmis Știrilor ProTV, colonelul Martin O'Donnell, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, ne-a confirmat că aliații au trimis deja sau pregătesc noi echipamente.

Aliații urmează să trimită în regiunea Mării Negre avioane suplimentare de patrulare maritimă, sisteme radar, echipe specializate în investigarea dispozitivelor explozive, personal din domeniul informațiilor, drone și alte echipamente.

Oficialul NATO ne-a confirmat și că un avion militar american de tip Boeing P-8 Poseidon patrulează deja deasupra Mării Negre. Aeronava este specializată în supravegherea maritimă și poate detecta inclusiv submarine.

Anunțul vine după reuniunea Consiliului Nord-Atlantic, convocată la solicitarea României. Ambasadorii celor 32 de state membre au analizat incidentele care pun în pericol navigația, comerțul și infrastructura energetică din regiune.

Președintele Nicușor Dan a salutat răspunsul Alianței, după discuțiile purtate săptămâna trecută, la Bruxelles, cu secretarul general Mark Rutte.

„România a transmis mesajul direct că așteptăm un sprijin mai puternic prin capacități suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaștere și expertiză, precum și o postură NATO adaptată și consolidată în regiune”, a declarat Nicușor Dan.

Corespondent Știrile ProTV: „Incidentele din Marea Neagră ajung joi și pe masa Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Președintele Nicușor Dan a convocat o ședință în care vor fi analizate riscurile pentru securitatea României și măsurile prin care țara noastră poate reacționa mai rapid la amenințări, pentru a-și proteja apele teritoriale și infrastructura maritimă esențială.”

În paralel, România încearcă să obțină și mai mulți bani europeni pentru securitatea Mării Negre. Se cere finanțare dedicată în viitorul buget al Uniunii Europene, dar și punerea în funcțiune a centrului regional de securitate maritimă. Noul ministru de Externe, Dan Neculăescu, a anunțat deja că Marea Neagră va fi o prioritate a mandatului său.”