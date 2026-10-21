Să pornești la drum și să explorezi lumea pentru prima dată poate fi o experiență la fel de palpitantă pe cât este de emoționantă. Există însă numeroase modalități de a-ți crește șansele de a avea o vacanță reușită, iar una dintre cele mai importante este să alegi destinația potrivită pentru prima călătorie în străinătate.

Câteva orașe din Europa au fost desemnate cele mai bune opțiuni pentru turiștii aflați la început de drum, datorită localnicilor primitori, hotelurilor cu prețuri accesibile și numeroaselor obiective turistice care pot fi explorate pe jos.

Un nou studiu a evaluat 40 de țări, luând în considerare aspecte care contează cel mai mult pentru vizitatori: nivelul de siguranță, cunoașterea limbii engleze, clasamentele privind amabilitatea localnicilor, costul unei nopți de cazare la hotel, numărul obiectivelor istorice, posibilitatea de a explora orașul pe jos și prețul mediu al meselor la restaurantele locale.

Orașe desemnate cele mai bune destinații din lume pentru cei care călătoresc pentru prima dată

În cele din urmă, două orașe din Portugalia au ocupat la egalitate primul loc: Porto și Lisabona.

Potrivit cercetării, Porto, al doilea oraș ca mărime din Portugalia, și Lisabona, cel mai mare oraș al țării și capitala acesteia, sunt cunoscute pentru localnicii primitori. Ambele ocupă locul al cincilea la nivel mondial în clasamentul ospitalității.

Dintre cele două orașe, Porto este varianta mai accesibilă, cu un preț mediu de aproximativ 93,54 euro pe noapte pentru cazarea la hotel. Lisabona este ceva mai scumpă, cu un cost mediu de circa 120,27 euro pe noapte, însă turiștii pot ajunge pe jos la aproape 200 de obiective turistice.

Praga s-a clasat pe locul al doilea. Orașul se remarcă prin centrul istoric prietenos cu pietonii și prin cele peste 200 de obiective turistice răspândite pe teritoriul său, astfel că vizitatorii au numeroase lucruri de făcut și locuri de explorat.

În plus, rata criminalității este scăzută, iar orașul a obținut un scor de 75 din 100 la capitolul siguranță. Toate aceste avantaje, alături de prețurile accesibile ale camerelor de hotel, care ajung în medie la aproximativ 95,31 euro pe noapte, explică de ce Praga este o destinație atât de populară printre cei care călătoresc pentru prima dată.

Seul s-a clasat pe locul al treilea în top și reprezintă o alegere deosebit de bună pentru turiștii cu un buget limitat. O cameră standard de hotel poate costa doar 57,91 euro pe noapte, în timp ce o masă servită la restaurant poate ajunge să coste doar 7 euro, conform travelandleisure.com.

De asemenea, deplasarea prin oraș cu transportul public este simplă și accesibilă. Seul a obținut un scor de 94 din 100 la capitolul accesibilitate pietonală, iar un bilet pentru transportul public costă aproximativ 1,16 euro pe călătorie. Totuși, pentru turiștii americani, biletele de avion până la Seul pot fi mai scumpe, având în vedere distanța mare.

Din topul primelor nouă destinații mai fac parte Helsinki, Finlanda; Kyoto, Japonia; Madrid, Spania; Budapesta, Ungaria; Viena, Austria; și Sevilla, Spania.