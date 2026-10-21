Ancheta este în desfășurare, iar procurorii iau în calcul posibilitatea ca dispariția să fie legată de o infracțiune împotriva integrității fizice, scrie infobae.com.

Banii vor fi acordați persoanelor care nu au fost implicate în faptele investigate și care pot furniza informații concrete despre locul în care se află tânărul.

Suma inițială era de 10 milioane de dolari, însă autoritățile au decis să o majoreze pentru a încuraja obținerea unor informații care să contribuie la elucidarea cazului.

Unde a fost văzut ultima dată tânărul dispărut

Axel Alejandro González, născut la 9 iulie 2004, a fost văzut ultima dată pe 17 mai 2026, în jurul orei 2:00, în cartierul Anunciación din orașul Fontana, provincia Chaco.

Ultima sa adresă cunoscută era în cartierul Takay, din localitatea Puerto Tirol.

Cazul este instrumentat de Parchetul nr. 14 din orașul Resistencia, sub coordonarea procuroarei interimare Julieta Arolfo. Dosarul este înregistrat cu numărul 15708/2026-1 și vizează dispariția unei persoane.

Printre ipotezele analizate de anchetatori se numără posibilitatea ca dispariția lui González să aibă legătură cu o infracțiune împotriva integrității fizice.

Autoritățile încearcă să obțină informații care să clarifice circumstanțele în care tânărul a dispărut și să stabilească ce s-a întâmplat cu acesta. Deocamdată, ipoteza unei infracțiuni face parte din direcțiile de investigare, fără ca documentele oficiale să stabilească împrejurările exacte ale dispariției.

Recompensa de 15 milioane de dolari este destinată exclusiv persoanelor care respectă condițiile stabilite oficial și oferă informații utile anchetei.