Cum se apără chirurgul din Sinaia acuzat de malpraxis de soțul femeii decedate. „Nu știam toate datele medicale”

Stiri actuale
27-10-2025 | 19:36
×
Codul embed a fost copiat

Acuzații grave de malpraxis, la Spitalul din Sinaia, aduse de un bărbat din Bușteni. Soția lui, de 33 de ani, a murit după o operație de colecist, făcută luna trecută.

autor
Marilena Iordache

Femeia a sfârșit la Fundeni, unde s-a constatat că avea o infecție puternică și a suferit o nouă intervenție chirurgicală.

Medicul care i-a extirpat colecistul se apără și spune că pacienta nu a dezvăluit toate problemele de sănătate pe care le avea.

Femeia s-a operat la Spitalul din Sinaia în urmă cu o lună.

Ajunsese la urgențe cu o criză biliară, iar chirurgul care a luat-o în primire a sfătuit-o să elimine colecistul.

Citește și
maternitate
Familia unei femei care a murit după ce a născut la un spital din București așteaptă de 16 ani să i se facă dreptate

După intervenția laparoscopică, pacienta a rămas internată 16 zile, timp în care a fost permanent sub supraveghere și tratament medical.

Oliviu Secăreanu, soțul femeii: „La data externării chirurgul a decis să i se taie drena, deci să nu se scoată, lăsându-i o bucată de furtun care îi ieșea din burtă, nu știu exact cât de mare, acoperită de un pansament gigantic.”

Când a revenit la control, medicul chirurg a constatat că starea femeii nu e bună și a trimis-o la Institutul Clinic Fundeni pentru investigații suplimentare.

Oliviu Secăreanu, soțul femeii: „Mi s-a spus, domnule, situația este extraordinar de gravă. A trebuit să îi îndepărtăm 70% din ficat pentru că ficatul dânsei era o pungă cu puroi. Soția mea a ajuns la Fundeni cu sepsis.”

Pacienta a murit ieri, iar soțul ei îl acuză pe chirurgul din Sinaia de culpă medicală.

Doctorul a transmis un punct de vedere în care susține că femeia nu a declarat toate antecedentele medicale, deși a fost interogată de trei ori – la UPU, în secție și înainte de operație.

Chirurg: „Este la fel de dureros și pentru noi, echipa din spitalul Sinaia. Vreau să precizez faptul că elemente importante din antecedentele personale patologice ale pacientei nu au fost declarate cu seriozitate la internarea la spitalul Sinaia. Ceea ce, în mod evident, a agravat situația și a impus un alt fel de intervenție, ducând la complicația care a apărut ulterior. E frustrant, pentru că știam ce trebuie făcut, dar nu am putut acționa la timp pentru că nu știam toate datele medicale reale.”

Soțul femeii susține însă că singura afecțiune anterioară era o spasmofilie descoperită în urmă cu 12 ani.

Mariana Miu, managerul Spitalului Orășenesc Sinaia: „Infecția a fost fundamentul diagnosticului, de aceea s-a și intervenit. Acum nu știu despre ce infecție vorbește dânsul, dacă este vorba de alta. A ajuns cu infecție la ficat. Tot ceea ce s-a întâmplat ulterior momentului externării nu pot să comentez.”

La Spitalul din Sinaia s-a declanșat o anchetă internă pentru a stabili dacă medicul chirurg a respectat protocoalele.

Și Direcția de Sănătate Publică a deschis o investigație, în timp ce soțul femeii spune că va depune plângere la Poliție și la Colegiul Medicilor.

Medicul vizat a mai fost anchetat și în 2018, după ce ar fi uitat un pansament în abdomenul unei fetițe de 11 ani, dar cazul s-a clasat.

Cum arată prima monedă colorată din România. BNR va emite cel mult 5.000 de bucăți

Sursa: Pro TV

Etichete: spital, busteni, operatie, sinaia, malpraxis, femeie decedata,

Dată publicare: 27-10-2025 19:36

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
O femeie a murit după o operație la Sinaia. Soțul dă vina pe doctor, acuzat în trecut că a uitat un pansament într-o pacientă
Stiri Sociale
O femeie a murit după o operație la Sinaia. Soțul dă vina pe doctor, acuzat în trecut că a uitat un pansament într-o pacientă

Acuzații de malpraxis din partea unui bărbat din Bușteni. Soția lui, de 33 de ani, a murit după o operație de colecist făcută la spitalul din Sinaia.  

Familia unei femei care a murit după ce a născut la un spital din București așteaptă de 16 ani să i se facă dreptate
Stiri Sociale
Familia unei femei care a murit după ce a născut la un spital din București așteaptă de 16 ani să i se facă dreptate

O familie din București așteaptă de 16 ani ca justiția să tranșeze un posibil caz de malpraxis petrecut la Spitalul Sfântul Pantelimon. Acolo, o femeie de 30 de ani a murit la câteva zile după ce a dat naștere unei fetițe.

Medicul Gheorghe Burnei, acuzat de malpraxis, trebuie să plătească daune morale de peste 200.000 de euro unei paciente
Stiri actuale
Medicul Gheorghe Burnei, acuzat de malpraxis, trebuie să plătească daune morale de peste 200.000 de euro unei paciente

Decizie importantă a Tribunalului București într-un dosar de malpraxis medical. Medicul ortoped Gheorghe Burnei a fost obligat de judecători, împreună cu Spitalul Marie Curie, să îi plătească unei paciente peste un sfert de milion de euro despăgubiri.

Descinderi la INML. Membrii unei comisii ar fi favorizat un medic acuzat de malpraxis
Stiri actuale
Descinderi la INML. Membrii unei comisii ar fi favorizat un medic acuzat de malpraxis

Poliţiştii din Dâmboviţa au făcut, luni, percheziţii în Capitală, la Institutul Naţional de Medicină Legală (INML), într-un dosar în care anchetatorii suspectează că membrii unei comisii au favorizat un medic acuzat de malpraxis.

Recomandări
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli
Stiri Economice
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli

Golul din buget a depășit pragul de 100 de miliarde de lei, în primele nouă luni ale acestui an, conform datelor de la Finanțe. Ne îndreptăm spre un deficit record la finele anului, când se vor adăuga 60 de miliarde de lei.

Guvernul a „diminuat” efectele ordonanței care a adus austeritatea în primării la doar trei săptămâni după adoptare
Stiri Politice
Guvernul a „diminuat” efectele ordonanței care a adus austeritatea în primării la doar trei săptămâni după adoptare

Guvernul a modificat Ordonanța 52, act normativ care a generat tensiuni în coaliție la doar trei săptămâni de la adoptare. PSD a reclamat că prevederile acesteia ar bloca activitatea autorităților.

Cum încearcă administratorii Pilonului II să convingă CCR că noua lege a pensiilor private este constituțională. DOCUMENT
Stiri actuale
Cum încearcă administratorii Pilonului II să convingă CCR că noua lege a pensiilor private este constituțională. DOCUMENT

Administratorii fondurilor de pensii private au intrat în disputa privind legea care reglementează plățile pentru Pilonul II și III. APAPR a trimis la CCR un memoriu „amicus curiae” prin care încearcă să convingă Curtea de constituționalitatea legii

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Octombrie 2025

52:04

Alt Text!
La Măruță
27 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28