Cum se apără chirurgul din Sinaia acuzat de malpraxis de soțul femeii decedate. „Nu știam toate datele medicale”

Acuzații grave de malpraxis, la Spitalul din Sinaia, aduse de un bărbat din Bușteni. Soția lui, de 33 de ani, a murit după o operație de colecist, făcută luna trecută.

Femeia a sfârșit la Fundeni, unde s-a constatat că avea o infecție puternică și a suferit o nouă intervenție chirurgicală.

Medicul care i-a extirpat colecistul se apără și spune că pacienta nu a dezvăluit toate problemele de sănătate pe care le avea.

Femeia s-a operat la Spitalul din Sinaia în urmă cu o lună.

Ajunsese la urgențe cu o criză biliară, iar chirurgul care a luat-o în primire a sfătuit-o să elimine colecistul.

După intervenția laparoscopică, pacienta a rămas internată 16 zile, timp în care a fost permanent sub supraveghere și tratament medical.

Oliviu Secăreanu, soțul femeii: „La data externării chirurgul a decis să i se taie drena, deci să nu se scoată, lăsându-i o bucată de furtun care îi ieșea din burtă, nu știu exact cât de mare, acoperită de un pansament gigantic.”

Când a revenit la control, medicul chirurg a constatat că starea femeii nu e bună și a trimis-o la Institutul Clinic Fundeni pentru investigații suplimentare.

Oliviu Secăreanu, soțul femeii: „Mi s-a spus, domnule, situația este extraordinar de gravă. A trebuit să îi îndepărtăm 70% din ficat pentru că ficatul dânsei era o pungă cu puroi. Soția mea a ajuns la Fundeni cu sepsis.”

Pacienta a murit ieri, iar soțul ei îl acuză pe chirurgul din Sinaia de culpă medicală.

Doctorul a transmis un punct de vedere în care susține că femeia nu a declarat toate antecedentele medicale, deși a fost interogată de trei ori – la UPU, în secție și înainte de operație.

Chirurg: „Este la fel de dureros și pentru noi, echipa din spitalul Sinaia. Vreau să precizez faptul că elemente importante din antecedentele personale patologice ale pacientei nu au fost declarate cu seriozitate la internarea la spitalul Sinaia. Ceea ce, în mod evident, a agravat situația și a impus un alt fel de intervenție, ducând la complicația care a apărut ulterior. E frustrant, pentru că știam ce trebuie făcut, dar nu am putut acționa la timp pentru că nu știam toate datele medicale reale.”

Soțul femeii susține însă că singura afecțiune anterioară era o spasmofilie descoperită în urmă cu 12 ani.

Mariana Miu, managerul Spitalului Orășenesc Sinaia: „Infecția a fost fundamentul diagnosticului, de aceea s-a și intervenit. Acum nu știu despre ce infecție vorbește dânsul, dacă este vorba de alta. A ajuns cu infecție la ficat. Tot ceea ce s-a întâmplat ulterior momentului externării nu pot să comentez.”

La Spitalul din Sinaia s-a declanșat o anchetă internă pentru a stabili dacă medicul chirurg a respectat protocoalele.

Și Direcția de Sănătate Publică a deschis o investigație, în timp ce soțul femeii spune că va depune plângere la Poliție și la Colegiul Medicilor.

Medicul vizat a mai fost anchetat și în 2018, după ce ar fi uitat un pansament în abdomenul unei fetițe de 11 ani, dar cazul s-a clasat.

