Pacienții cu probleme cardiace din Onești vor beneficia de un angiograf modern. Prima operație a fost transmisă live

La Oneşti, în județul Bacău, pacienții au la dispoziție acum și un angiograf. Sute de oameni bolnavi din zona Moldovei scapă de corvoada unei programări la marile centrele universitare din ţară. Erau nevoiți să aștepte și câteva luni.

Noul aparat a fost inaugurat cu prima operație de montare de stent, transmisă în direct.

Primul pacient care a beneficiat de noul aparat medical are 66 de ani și este din Onești. În urmă cu 5 ani a suferit un infarct.

Intervenția a fost transmisă live

Operaţia - transmisă în direct pe un ecran din biblioteca oraşului - a fost un succes. Pacientul a fost conştient pe toata durata intervenţiei.

Diana Miron, medic-șef secție cardiologie: Pentru noi și pentru pacienții din Onești și din zonele limitrofe este un lucru foarte bun, pentru că aceștia beneficiază de coronarografii și angioplastii în cadrul spitalului, nemaifiind nevoie să se deplaseze în centrele universitare.

Gelu Nicolcea, manager spital: Investiția a fost făcută 30% din bani de la Ministerul Sănătății și 70% de la Consiliul Județean Bacău. În continuare așteptăm să intrăm în programul național de boli cardiovasculare, pentru a ne asigura consumabilele și materialele sanitare în mod gratuit, astfel încât să putem face cât mai multe intervenții aici, la Onești.

Totodată, scade și presiunea pe marile centre universitare, care se pot ocupa de cazuri complexe, mult mai grave.

