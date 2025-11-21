Gigi Becali a fost supus unei intervenții chirurgicale. Va urma o recuperare durabilă pentru omul de afaceri

21-11-2025 | 14:07
gigi becali
Omul de afaceri Gigi Becali a fost supus recent unei intervenţii chirurgicale la nivelul coloanei cervicale, operaţie efectuată de prof. dr. Ştefan Mindea, anunţă reprezentanţii clinicii la care a fost operat finanţatorul FCSB.

Sabrina Saghin

„Omul de afaceri Gigi Becali a fost supus recent unei intervenţii chirurgicale la nivelul coloanei cervicale, operaţie efectuată de prof. dr. Ştefan Mindea, unul dintre cei mai apreciaţi neurochirurgi români la nivel internaţional, specializat în chirurgia spinală ultra minim invazivă. Procedura s-a desfăşurat cu succes, in doar 30 de minute, pacientul fiind în prezent în stare stabilă şi în proces de recuperare. Intervenţia a fost necesară din cauza unei compresii cervicale care genera dureri intense şi disconfort major. Dr. Mindea a utilizat tehnici ultra minim invazive moderne, menite să reducă trauma operatorie şi să accelereze recuperarea pacientului”, transmit reprezentanţii clinicii, într-un comunicat.

„În cazul domnului Becali, vorbim de o afectare cervicală care necesita o abordare promptă şi precisă. Am folosit o tehnică ultra minim invazivă pentru a reduce riscurile şi pentru a-i permite o recuperare cât mai rapidă şi mai completă. Evoluţia imediat postoperatorie este foarte bună, iar cu respectarea indicaţiilor medicale, ne aşteptăm la o recuperare completă”, a declarat prof. dr. Ştefan Mindea, neurochirurg.

Conform echipei medicale, recuperarea lui Gigi Becali decurge normal. Acestava fi monitorizat şi va urma o recuperare completă şi durabilă.

Potrivit comunicatyului, prof. dr. Ştefan Mindea este unul dintre cei mai reputaţi neurochirurgi români, cu carieră de top în Statele Unite. A fost şef de secţie la Universitatea Stanford, unde a condus departamentele de neurochirurgie spinală şi neuro-oncologie. Este recunoscut internaţional pentru contribuţiile sale la dezvoltarea tehnicilor ultra minim invazive în chirurgia coloanei şi pentru intervenţii complexe în tumori cerebrale şi spinale.

Gigi Becali
Gigi Becali, în vizorul ANAF. FCSB are cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. „Nu am de plătit nici măcar 16 lei”

Din 2015 dr. Mindea s-a întors în România pentru a dezvolta programe avansate de neurochirurgie, operând atât în Bucureşti, cât şi la Constanţa.

Dr. Mindea conduce în Constanţa Centrul de Excelenţă în Chirurgia Coloanei Vertebrale – American Neurosurgery Institute (ANSI) prezentată ca fiind una dintre cele mai moderne clinici specializate în patologia spinală din estul Europei. Centrul dispune de: tehnologie de ultimă generaţie pentru diagnostic (RMN, CT, imagistică avansată), bloc operator dedicat procedurilor ultra minim invazive, echipă multidisciplinară cu specialişti în neurochirurgie, neurologie, radiologie şi recuperare medicală, programe de recuperare personalizate postoperator.

Clinica este cunoscută pentru rata ridicată de succes în intervenţiile pe coloană şi pentru abordarea “fara bisturiu” – intervenţii cu incizii reduse, durere minimă şi revenire rapidă la activităţile normale, potrivit comunicatului.

