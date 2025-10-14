Un adolescent de 16 ani din Arad a fost trimis în judecată, după ce un băiat de 12 ani a murit în urma unei lovituri

14-10-2025 | 15:55
Un adolescent de 16 ani din Arad a fost trimis în judecată după ce a lovit o singură dată un copil cu pumnul în cap. Victima, un băiat de 12 ani, a fost în comă la spital și a murit ulterior.

Lorena Mihăilă

Procurorii au stabilit că, în 21 august, în parcul central din comuna Vinga, judeţul Arad, adolescentul a avut o discuţie în contradictoriu cu un băiat în vârstă de 12 ani, care l-a înjurat şi l-a lovit cu palmele peste cap în mod repetat.

Atunci, adolescentul de 16 ani l-a lovit o singură dată cu pumnul în cap pe băiatul mai mic, însă în urma loviturii primite, acesta a suferit un traumatism cranio-cerebral acut cu fractură temporo-parietală stânga şi de mastoidă stânga, contuzie, hemoragie cerebrală şi de trunchi cerebral difuze, hemoragie subarahnoidiană cu inundare teraventriculară, cu stop cardiorespirator-resuscitat şi instalarea comei cerebrale grad IV.

El a fost internat la Spitalul Clinic Judeţean Arad, unde a murit, pe 3 septembrie.

Imagini cutremurătoare. Momentul în care mamă și fetița sunt lovite mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii

Sursa: News.ro

