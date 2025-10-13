O fată de 11 ani a dispărut după ce a plecat de la școală. Elena este căutată de poliție

O fată de 11 ani din judeţul Suceava este căutată, după ce a fost dată dispărută de familie. Fata a plecat de la şcoală către casă, dar nu a mai ajuns.

IPJ Suceava a anunţat, luni seară, dispariţia unei fete de 11 ani, din localitatea Săliştea.

”Poliţiştii efectuează activităţi de căutare a minorei ŞULERU ELENA NATALUA de 11 ani din oraşul Slacea, localitatea Săliştea, judeţul Suceava, care la data de 13.10.2025, s-a deplasat de la unitatea de învăţământ din oraşul Liteni, unde urmează cursurile şcolare spre casă fără a mai ajunge la domiciliu”, a transmis Poliţia judeţeană Suceava.

Semnalmentele minorei: inaltime 1,5 m, greutate cca. 42 kg, ten alb, părul blond tuns la nivelul umerilor, ochi albastri, fără semne particulare.

La momentul plecării era îmbrăcată cu pantaloni gri evazaţi, bluză cu mânecă lungă de culoare albastru deschis, vestă de fâş de culoare neagră, încălțată cu pantofi sport de culoare neagră, purta în spate un ghiozdan de culoare gri cu un imprimeu cu Mickey Mouse.

„În cazul în care deţineţi date sau informaţii cu privire la minoră, vă rugăm să apelaţi SNUAU 112 sau să vă adresaţi celui mai apropiat echipaj de poliţie”, a transmis IPJ Suceava.



