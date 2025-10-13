O fată de 11 ani a dispărut după ce a plecat de la școală. Elena este căutată de poliție

Stiri actuale
13-10-2025 | 23:18
Disparuta

O fată de 11 ani din judeţul Suceava este căutată, după ce a fost dată dispărută de familie. Fata a plecat de la şcoală către casă, dar nu a mai ajuns.

 

autor
Stirileprotv

IPJ Suceava a anunţat, luni seară, dispariţia unei fete de 11 ani, din localitatea Săliştea.

”Poliţiştii efectuează activităţi de căutare a minorei ŞULERU ELENA NATALUA de 11 ani din oraşul Slacea, localitatea Săliştea, judeţul Suceava, care la data de 13.10.2025, s-a deplasat de la unitatea de învăţământ din oraşul Liteni, unde urmează cursurile şcolare spre casă fără a mai ajunge la domiciliu”, a transmis Poliţia judeţeană Suceava.

Semnalmentele minorei: inaltime 1,5 m, greutate cca. 42 kg, ten alb, părul blond tuns la nivelul umerilor, ochi albastri, fără semne particulare.

Citește și
padurari
Senatul a aprobat bodycam-urile pentru pădurari: „Un scut de siguranță” împotriva agresorilor și hoților de lemn

La momentul plecării era îmbrăcată cu pantaloni gri evazaţi, bluză cu mânecă lungă de culoare albastru deschis, vestă de fâş de culoare neagră, încălțată cu pantofi sport de culoare neagră, purta în spate un ghiozdan de culoare gri cu un imprimeu cu Mickey Mouse.

„În cazul în care deţineţi date sau informaţii cu privire la minoră, vă rugăm să apelaţi SNUAU 112 sau să vă adresaţi celui mai apropiat echipaj de poliţie”, a transmis IPJ Suceava.
 

Sursa: News.ro

Etichete: suceava,

Dată publicare: 13-10-2025 23:18

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
Senatul a aprobat bodycam-urile pentru pădurari: „Un scut de siguranță” împotriva agresorilor și hoților de lemn
Stiri actuale
Senatul a aprobat bodycam-urile pentru pădurari: „Un scut de siguranță” împotriva agresorilor și hoților de lemn

Senatul a adoptat luni inițiativa USR, prin care personalul silvic cu atribuții de pază a pădurilor va putea folosi mijloace de înregistrare audio-video în timpul desfășurării activităților de serviciu.

Pădurile României dispar, uscate, distruse și tăiate. Campania „Uscați de nepăsare” a ajuns pe masa lui Nicușor Dan
Stiri actuale
Pădurile României dispar, uscate, distruse și tăiate. Campania „Uscați de nepăsare” a ajuns pe masa lui Nicușor Dan

Pădurile României dispar uscate de secetă, distruse de dăunători și tăiate de oameni. Este o realitate pe care trebuie să o vedem, să o înțelegem și să acționăm. Până nu e prea târziu.

O mamă cu copilul în cărucior a murit după ce a fost spulberată de o mașină pe trecere. Fetița, aruncată 30 de metri
Stiri actuale
O mamă cu copilul în cărucior a murit după ce a fost spulberată de o mașină pe trecere. Fetița, aruncată 30 de metri

Accident cumplit în Capitală. Mama unei fetițe de 2 ani şi-a pierdut viaţa, iar fiica ei, aflată în cărucior, a ajuns la spital. O mașină le-a lovit în timp ce traversau o șosea intens circulată, din București.

Recomandări
Nicușor Dan: România va avea relansare economică, începând din 2027. “Avem toate argumentele”
Interviurile Stirileprotv.ro
Nicușor Dan: România va avea relansare economică, începând din 2027. “Avem toate argumentele”

România va avea o relansare economică, spre sfârșitul anului viitor, când „turbulențele financiare” vor trece, iar avantajele economice "ne vor aduce dezvoltare economică și prosperitate”, începând cu 2027.

Ce scrie pe acordul istoric semnat de Trump pentru pentru pacea din Orientul Mijlociu: „O zi incredibilă pentru lume” | FOTO
Stiri externe
Ce scrie pe acordul istoric semnat de Trump pentru pentru pacea din Orientul Mijlociu: „O zi incredibilă pentru lume” | FOTO

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat acordul istoric pentru Fâșia Gaza, în cadrul Summitului pentru pace de la Sharm El Sheikh, în Egipt. CNN a redat ce era scris în documentul parafat și de alți lideri mondiali.

Definiția oficială a PSD. Social-democrații pregătesc, la Congres, și eliminarea unui cuvânt din statutul partidului
Stiri Politice
Definiția oficială a PSD. Social-democrații pregătesc, la Congres, și eliminarea unui cuvânt din statutul partidului

În acest timp, social-democrații s-au strâns la Vila Lac 2, pentru a decide data Congresului, la care partidul își va alege, noua conducere. După jumătate de an, de interimat, Sorin Grindeanu va da testul, susținerii în PSD.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 Octombrie 2025

43:11

Alt Text!
La Măruță
13 Octombrie 2025

01:32:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Fibromul uterin se tratează modern prin chirurgie robotică

12:46

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Octombrie 2025

01:47:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28