Un pensionar a intrat calm într-o secție de poliție și a mărturisit că a ucis două persoane, în Marea Britanie

12-10-2025 | 14:09
police line
Shutterstock

Un pensionar britanic, Derek Martin, în vârstă de 67 de ani, a șocat polițiștii din Brighton după ce a intrat calm într-o secție și le-a spus ofițerilor: „Am ucis două persoane.”

Ioana Andreescu

Cazul, descris în detaliu în fața juraților la Curtea de Drept din Brighton, a scos la iveală o crimă brutală petrecută în iunie 2023, în urma unei dispute în familie, potrivit Metro.

Martin este acuzat că i-a ucis pe fiica sa vitregă, Chloe Bashford (30 de ani), și pe soțul acesteia, Josh Bashford (33 de ani), la locuința lor din Newhaven. După crimă, bărbatul a mers liniștit să ia cei patru copii ai cuplului de la școală și i-a lăsat la bunica lor, înainte de a se preda poliției.

Imaginile de pe camera corporală a polițiștilor arată momentul în care Martin, calm și aparent dezorientat, le spune ofițerilor: „Am ucis două persoane.” Când este întrebat despre rana de la mână, el răspunde simplu: „Un cuțit.” Surprins că nu este arestat imediat, insistă: „Trebuie să fiu arestat. Sunt două persoane moarte.”

În fața instanței, procurorii au declarat că nu există nicio dispută privind faptul că Martin i-a ucis pe cei doi, însă acesta invocă „răspunderea diminuată”, susținând că suferea de o tulburare mentală și de o „anomalie a funcționării psihice”.

Fost soț al mamei lui Chloe, Martin era cunoscut familiei, iar tânăra îl considera pe acesta drept tatăl ei vitreg. În lunile dinaintea atacului, bărbatul ar fi încetat să își mai ia medicația pentru depresie și anxietate și dormea doar una-două ore pe noapte.

În ziua crimei, Martin petrecuse dimineața făcând lucrări de reparații în casa lui Chloe. După o ceartă legată de bani, în care Chloe i-ar fi spus „Să nu te mai deranjezi cu noi”, bărbatul ar fi „cedat nervos”, potrivit declarațiilor procurorului Julian Evans KC.

Martin ar fi lovit-o pe tânără în cap cu un ciocan, apoi ar fi luat un cuțit din bucătărie și ar fi înjunghiat-o de opt ori. Când soțul acesteia, Josh, a ajuns acasă, el l-a atacat de asemenea, fugărindu-l pe scări și înjunghiindu-l de patru ori înainte de a-l strangula cu un cordon.

După atac, Martin a mers la școală, a luat copiii și i-a dus la bunica lor, înainte de a se preda poliției. În timpul audierilor, a spus că a avut o „discuție aprinsă” cu Chloe și că „a pierdut controlul” în momentul în care aceasta i-a spus să nu se mai întoarcă.

Cazul a atras o puternică reacție în Marea Britanie, atât din cauza cruzimii faptelor, cât și a modului calm și metodic în care Martin a acționat după crimă. Procesul continuă, iar jurații trebuie să decidă dacă starea sa mentală justifică reducerea responsabilității penale.

Sursa: Metro

Etichete: Marea Britanie, crima,

