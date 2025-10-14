Ireal. O mașină de Poliție din Mehedinți era să ia foc din cauza tehnicii de supraveghere pusă în secret de anchetatori

O mașină de Poliție din Mehedinți a fost la un pas de a lua foc din cauza tehnicii de supraveghere instalate în secret de anchetatorii anticorupție în portieră și care a făcut scurtcircuit.

Sindicatul Europol a prezentat marți un caz de-a dreptul ireal: o mașină de Poliție din Mehedinți era să ia foc după ce un dispozitiv de supraveghere instalat în secret într-o portieră de către anchetatori din alte structuri a făcut scurtcircuit.

”Un echipaj de poliție din Mehedinți a simțit un miros de plastic ars în autospeciala marca „Polo”, iar când a încercat să coboare, a constatat că sistemul de închidere centralizată era blocat și portierele nu se puteau deschide.

Nu mică le-a fost mirarea când au descoperit că, în interiorul uneia dintre portiere, era montat un sistem audio-video improvizat, care a generat defecțiunea și a creat un risc iminent de scurtcircuit. Norocul a fost că autospeciala era în folosință în momentul în care s-a simțit mirosul de ars. În caz contrar, probabil că ar fi ars ca o torță în parcarea secției de poliție”, povestesc cei de la Europol pe contul lor de Facebook.

Sindicatul prezintă și imagini cu tehnica de supraveghere care era să incendieze mașina de Poliție.

”Fiți puțin mai atenți, că riscăm să ardem și probele, și colegii”

Polițiștii încheie incredibila poveste cu un post scriptum ironic, adresat celor care îi supravegheau: ”P.S. Rugăminte: când montați tehnică pentru a culege date privind posibile fapte de corupție, fiți puțin mai atenți, că riscăm să ardem și probele, și colegii”.

Dacă dispozitivul de supraveghere a fost instalat legal, prin mandat judecătoresc, cei care erau să le dea foc polițiștilor sunt fie colegii lor din Direcția Generală Anticorupție (DGA, structură a MAI), fie colegii judiciariști transferați în structura distinctă a Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Mai există și varianta (puțin probabilă până și pentru că dispozitivul era improvizat, ieftin) ca supravegherea să vină pe partea de siguranță națională, caz în care aparatura ar fi fost ”plantată” de SRI sau DIICOT.

