Ireal. O mașină de Poliție din Mehedinți era să ia foc din cauza tehnicii de supraveghere pusă în secret de anchetatori

Stiri Diverse
14-10-2025 | 14:21
masina de politie,
Shutterstock

O mașină de Poliție din Mehedinți a fost la un pas de a lua foc din cauza tehnicii de supraveghere instalate în secret de anchetatorii anticorupție în portieră și care a făcut scurtcircuit.

 

autor
Cristian Anton

Sindicatul Europol a prezentat marți un caz de-a dreptul ireal: o mașină de Poliție din Mehedinți era să ia foc după ce un dispozitiv de supraveghere instalat în secret într-o portieră de către anchetatori din alte structuri a făcut scurtcircuit.

Un echipaj de poliție din Mehedinți a simțit un miros de plastic ars în autospeciala marca „Polo”, iar când a încercat să coboare, a constatat că sistemul de închidere centralizată era blocat și portierele nu se puteau deschide.

Nu mică le-a fost mirarea când au descoperit că, în interiorul uneia dintre portiere, era montat un sistem audio-video improvizat, care a generat defecțiunea și a creat un risc iminent de scurtcircuit. Norocul a fost că autospeciala era în folosință în momentul în care s-a simțit mirosul de ars. În caz contrar, probabil că ar fi ars ca o torță în parcarea secției de poliție”, povestesc cei de la Europol pe contul lor de Facebook.

Citește și
europol sindicat
Sindicatul Europol acuză o muşamalizare: şeful IPJ Mehedinţi prins cu 109 km/h în localitate, fără misiune oficială

Sindicatul prezintă și imagini cu tehnica de supraveghere care era să incendieze mașina de Poliție.

”Fiți puțin mai atenți, că riscăm să ardem și probele, și colegii”

Polițiștii încheie incredibila poveste cu un post scriptum ironic, adresat celor care îi supravegheau: ”P.S. Rugăminte: când montați tehnică pentru a culege date privind posibile fapte de corupție, fiți puțin mai atenți, că riscăm să ardem și probele, și colegii”.

Dacă dispozitivul de supraveghere a fost instalat legal, prin mandat judecătoresc, cei care erau să le dea foc polițiștilor sunt fie colegii lor din Direcția Generală Anticorupție (DGA, structură a MAI), fie colegii judiciariști transferați în structura distinctă a Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Mai există și varianta (puțin probabilă până și pentru că dispozitivul era improvizat, ieftin) ca supravegherea să vină pe partea de siguranță națională, caz în care aparatura ar fi fost ”plantată” de SRI sau DIICOT.   

Tânărul cercetat pentru jaf armat a evadat de sub escorta poliției

Sursa: StirilePROTV

Etichete: incendiu, sindicatul europol, risc, masina de politie, camere de supraveghere, scurtcircuit, tehnica, dispozitiv de ascultare,

Dată publicare: 14-10-2025 14:21

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
„Vieţi omeneşti sunt puse în pericol”. Sindicatul Europol cere staţii mobile pentru măsurarea vitezei
Stiri actuale
„Vieţi omeneşti sunt puse în pericol”. Sindicatul Europol cere staţii mobile pentru măsurarea vitezei

Sindicatul Europol atrage atenţi, luni, că siguranţa rutieră nu e opţională şi solicită dotarea cu staţii mobile de măsurare a vitezei trotinetelor electrice.

Sindicatul Europol acuză o muşamalizare: şeful IPJ Mehedinţi prins cu 109 km/h în localitate, fără misiune oficială
Stiri actuale
Sindicatul Europol acuză o muşamalizare: şeful IPJ Mehedinţi prins cu 109 km/h în localitate, fără misiune oficială

Sindicaliştii Europol acuză o încercare de muşamalizare a unei fapte penale pe care ar fi comis-o cms. şef Marian Cârcei, şeful IPJ Mehedinţi.

Sediile Poliției Capitalei sunt invadate de ploșnițe. Peste 10 agenți au ajuns la UPU din cauza mușcăturilor
Stiri actuale
Sediile Poliției Capitalei sunt invadate de ploșnițe. Peste 10 agenți au ajuns la UPU din cauza mușcăturilor

Sindicatul Europol reclamă, miercuri seară, că spaţiile centrelor de reţinere şi arestare preventivă din Capitalei sunt pline de ploşniţe.

Reacția Europol după ce „smardoii” care au agresat un polițist în Caraș-Severin au fost arestați: „Ami pare rău”
Stiri actuale
Reacția Europol după ce „smardoii” care au agresat un polițist în Caraș-Severin au fost arestați: „Ami pare rău”

Cei doi indivizi care au agresat polițistul din Mehadia au fost arestați preventiv pentru următoarele 30 de zile, iar decizia a fost salutată de un sindicat al polițiștilor ca fiind „un exemplu pentru întreaga societate civilă".

Europol acuză că polițiștii din Mureș au fost trimiși pe teren 31 de ore, fără echipament: „Dronele și elicopterele, doar PR”
Stiri actuale
Europol acuză că polițiștii din Mureș au fost trimiși pe teren 31 de ore, fără echipament: „Dronele și elicopterele, doar PR”

Sindicatul Europol susține că polițiștii din Mureș au fost trimiși pe teren să-l caute pe suspectul de crimă Emil Gânj, fără echipament adecvat, fiindu-le pusă viața în pericol. 

Recomandări
Schimbări importante pentru șoferii din România. Proiect de modificări ale Codului Rutier: „Polițiștii vor acționa mai mult”
Stiri actuale
Schimbări importante pentru șoferii din România. Proiect de modificări ale Codului Rutier: „Polițiștii vor acționa mai mult”

Ministerul Afacerilor Interne a prezentat, marți, mai multe măsuri și modificări legislative ale Codului Rutier, care au drept scop creșterea siguranței rutiere în România.

De ce Europa nu are încredere în planul lui Trump pentru Gaza. Temerile ascunse ale Bruxelles-ului față de Israel
Stiri externe
De ce Europa nu are încredere în planul lui Trump pentru Gaza. Temerile ascunse ale Bruxelles-ului față de Israel

Israelul nu ar trebui să se bazeze pe faptul că liderii europeni vor uita repede moartea a zeci de mii de palestinieni în Gaza, chiar dacă acordul de pace al lui Donald Trump va reuși să pună capăt războiului.

Ministerul Educației dă ”lecții” profesorilor îngrijorați de o eventuală diminuare a salariilor: Nu se taie, se recalculează
Stiri Educatie
Ministerul Educației dă ”lecții” profesorilor îngrijorați de o eventuală diminuare a salariilor: Nu se taie, se recalculează

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis marţi că nu au fost diminuate salariile profesorilor, ci este vorba despre calculul "unitar" al sporului de suprasolicitare neuropsihică, în urma verificărilor şi constatărilor Curţii de Conturi din acest an.

Top citite
1 Maria Popovici
Instagram / @miss.mariapopovici
Stiri Mondene
Maria Popovici împlinește 34 de ani. Energie, umor și carismă pe scenă
2 benjamin netanyahu
IMAGO
Stiri externe
Netanyahu promite respectarea acordului cu Hamas și îl laudă pe Trump: „Voi respecta această pace"
3 Volodimir Zelenski
Shutterstock
Stiri externe
Ucraina, amenințată că ar putea înceta să mai existe ca stat. Un lider anti-Occident intimidează Kievul: „Scenariul e grav”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 14 Octombrie 2025

48:06

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
La Măruță
13 Octombrie 2025

01:32:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28