Un adolescent de 15 ani din Teleorman a fost dat în urmărire la nivel naţional după ce a dispărut

23-11-2025 | 20:45
dispărut

Un minor în vârstă de 15 ani din judeţul Teleorman a fost dat dispărut, iar poliţiştii au demarat procedurile de depistare a acestuia, el fiind dat în urmărire la nivel naţional.

Mihaela Ivăncică

"La data de 23 noiembrie a.c., poliţiştii au fost sesizaţi, de către o femeie, despre faptul că, la data de 21 noiembrie a.c., Preda Alexandru Luca, de 15 ani, domiciliat în comuna Gălăteni, judeţul Teleorman, a plecat voluntar de la domiciliu şi până în prezent nu a revenit. (...) Poliţiştii au demarat procedurile de depistare a minorului, acesta fiind dat în urmărire la nivel naţional", a informat, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman.

Semnalmente: 1,55 m, păr şaten, drept, ochi căprui, faţă rotundă, ten măsliniu.

La momentul plecării, acesta era îmbrăcat cu pantaloni de trening, bluză roşie, geacă neagră şi încălţat cu adidaşi roşii.

Persoanele care deţin şi pot oferi informaţii ce pot conduce la depistarea acestuia sunt rugate să apeleze serviciul unic de urgenţă 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 23-11-2025 20:45

