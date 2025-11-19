Tânăr de 25 de ani, găsit spânzurat de creanga unui copac în Timișoara. Fusese dat dispărut în urmă cu câteva zile

19-11-2025 | 22:35
politie
Shutterstock

Un tânăr de 25 de ani a fost găsit spânzurat de un copac, pe o stradă din Timişoara. El fusese dat dispărut în 10 noiembrie. Trupul a fost transportat la IML pentru necropsie.

„La data de 19 noiembrie 2025, în jurul orei 16:20, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe strada George Ardelean din municipiul Timişoara a fost găsită o persoană spânzurată de creanga unui copac.

Poliţiştii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un tânăr de 25 de ani, care figura ca persoană semnalată dispărută din data de 10.11.2025”, a transmis, miercuri seara, IPJ Timiş.

Trupul acestuia a fost transportat la Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, conform procedurilor.

Sursa: News.ro

