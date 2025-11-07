A dispărut sau nu Lavrov. Kremlinul neagă zvonurile tot mai insistente privind înlăturarea principalului diplomat rus

Stiri externe
07-11-2025 | 20:35
serghei lavrov
IMAGO

Un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin a declarat vineri că relatările din presă potrivit cărora ministrul de externe Serghei Lavrov ar fi căzut în dizgrație „sunt complet neadevărate”, scrie Politico. 

autor
Vlad Dobrea

Diplomatul veteran Lavrov își păstrează funcția, a insistat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul unei conferințe de presă.

Publicația The Moscow Times, un ziar independent cu sediul în Țările de Jos, a relatat joi că Putin l-ar fi marginalizat pe Lavrov, iar ministrul ar fi dispărut din spațiul public după ce Statele Unite au anulat brusc un summit propus la Budapesta cu Rusia.

Alimentând zvonurile care s-au răspândit rapid pe rețelele sociale, Lavrov nu a fost prezent miercuri la Kremlin, când Putin a declarat că ia în considerare reluarea testelor cu arme nucleare.

Potrivit publicației Kommersant, apropiată de Kremlin, Lavrov a lipsit de la acea întâlnire „cu acord prealabil”.

Conform site-ului oficial al Ministerului rus de Externe, ultima apariție publică a lui Lavrov a avut loc pe 28 octombrie, când a participat la Conferința Internațională pentru Securitate Eurasiatică, desfășurată la Minsk, capitala Belarusului.

În vârstă de 76 de ani, Lavrov nu va conduce nici delegația rusă la summitul G20 din acest an, deși în mod obișnuit îndeplinea acest rol. Kremlinul a anunțat în această săptămână că Maxim Oreșkin, adjunctul șefului administrației prezidențiale a lui Putin, va reprezenta Rusia la summitul din Johannesburg, programat pentru sfârșitul lunii.

Financial Times a relatat la sfârșitul lunii trecute că Statele Unite au decis să anuleze întâlnirea de la Budapesta privind războiul din Ucraina, după o convorbire între Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio, din cauza atitudinii inflexibile a diplomatului rus.

Serghei Lavrov este unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Vladimir Putin și conduce diplomația rusă de peste 21 de ani.

Citește și
Vitomir Maricic
Un croat și-a ținut respirația sub apă 29 de minute și 3 secunde. Record mondial uluitor: ”Ceva complet necunoscut medicinei”

Sursa: Politico

Etichete: Rusia, vladimir putin, serghei lavrov,

Dată publicare: 07-11-2025 20:25

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
Citește și...
Un croat și-a ținut respirația sub apă 29 de minute și 3 secunde. Record mondial uluitor: ”Ceva complet necunoscut medicinei”
Stiri externe
Un croat și-a ținut respirația sub apă 29 de minute și 3 secunde. Record mondial uluitor: ”Ceva complet necunoscut medicinei”

Scufundătorul croat Vitomir Maricic a stabilit un nou record mondial, ținându-și respirația sub apă timp de 29 de minute și 3 secunde, cu aproape 5 minute mai mult decât recordul anterior. Experții spun că este ”ceva complet necunoscut medicinei”.

 

Danemarca a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Dispensă de la părinți doar pe anumite platforme
Stiri externe
Danemarca a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Dispensă de la părinți doar pe anumite platforme

Danemarca va interzice utilizarea reţelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, a anunţat vineri guvernul de la Copenhaga, deşi părinţilor li se va permite să le acorde dispensă tinerilor de peste 13 ani pentru a accesa anumite platforme.

 

NATO instalează și în România o redutabilă armă americană, care folosește și Inteligența Artificială. Cum funcționează MEROPS
Stiri externe
NATO instalează și în România o redutabilă armă americană, care folosește și Inteligența Artificială. Cum funcționează MEROPS

În urma incursiunilor rusești în spațiul aerian al NATO, care au scos la iveală vulnerabilitățile Alianței, România și Polonia își instalează un nou sistem de armament, vizând apărarea împotriva dronelor rusești.  

Recomandări
Filmul Congresului PSD, cu Grindeanu ales președinte. Ciolacu: „Din punctul meu de vedere, USR-ul trebuie să plece”
Stiri Politice
Filmul Congresului PSD, cu Grindeanu ales președinte. Ciolacu: „Din punctul meu de vedere, USR-ul trebuie să plece”

PSD și-a ales conducerea și intră într-o nouă etapă. Sorin Grindeanu a devenit președinte cu drepturi depline, după jumătate de an de interimat.

Patru judecători CCR consideră că nu Guvernul a greșit, ci CSM. Termen de trei săptămâni până la pierderea bugetului din PNRR
Stiri Justitie
Patru judecători CCR consideră că nu Guvernul a greșit, ci CSM. Termen de trei săptămâni până la pierderea bugetului din PNRR

Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei prin care a declarat neconstituțională Legea pensiilor magistraților, asumată de Guvern.

30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen

În 2002, România se ridică încet, dar sigur, din cenușa tranziției. Cu ochii spre Europa și cu speranța că, de data asta, drumul nu se va mai închide la graniță.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 07 Noiembrie 2025

49:00

Alt Text!
La Măruță
07 Noiembrie 2025

01:31:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Noiembrie 2025

01:45:09

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28