A dispărut sau nu Lavrov. Kremlinul neagă zvonurile tot mai insistente privind înlăturarea principalului diplomat rus

Un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin a declarat vineri că relatările din presă potrivit cărora ministrul de externe Serghei Lavrov ar fi căzut în dizgrație „sunt complet neadevărate”, scrie Politico.

Diplomatul veteran Lavrov își păstrează funcția, a insistat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul unei conferințe de presă.

Publicația The Moscow Times, un ziar independent cu sediul în Țările de Jos, a relatat joi că Putin l-ar fi marginalizat pe Lavrov, iar ministrul ar fi dispărut din spațiul public după ce Statele Unite au anulat brusc un summit propus la Budapesta cu Rusia.

Alimentând zvonurile care s-au răspândit rapid pe rețelele sociale, Lavrov nu a fost prezent miercuri la Kremlin, când Putin a declarat că ia în considerare reluarea testelor cu arme nucleare. Potrivit publicației Kommersant, apropiată de Kremlin, Lavrov a lipsit de la acea întâlnire „cu acord prealabil”. Conform site-ului oficial al Ministerului rus de Externe, ultima apariție publică a lui Lavrov a avut loc pe 28 octombrie, când a participat la Conferința Internațională pentru Securitate Eurasiatică, desfășurată la Minsk, capitala Belarusului. În vârstă de 76 de ani, Lavrov nu va conduce nici delegația rusă la summitul G20 din acest an, deși în mod obișnuit îndeplinea acest rol. Kremlinul a anunțat în această săptămână că Maxim Oreșkin, adjunctul șefului administrației prezidențiale a lui Putin, va reprezenta Rusia la summitul din Johannesburg, programat pentru sfârșitul lunii. Financial Times a relatat la sfârșitul lunii trecute că Statele Unite au decis să anuleze întâlnirea de la Budapesta privind războiul din Ucraina, după o convorbire între Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio, din cauza atitudinii inflexibile a diplomatului rus. Serghei Lavrov este unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Vladimir Putin și conduce diplomația rusă de peste 21 de ani.

