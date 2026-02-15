„Seara trecută, polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Craiova au fost sesizați de un bărbat de 45 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că, în timp ce se afla la spectacolul de circ situat pe Calea Severinului, o persoană de sex masculin s-a dezechilibrat și a căzut de la înălțimea de 4 metri. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un cetățean spaniol, de 39 de ani, care, în timp ce executa un exercițiu acrobatic la o înălțime de 4 metri, s-a dezechilibrat și a căzut pe sol", au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

Bărbatul rănit a fost transportat la spital, fiind conștient și cooperant.

Polițiștii au precizat că, în cauză, s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de neluarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă, nerespectarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă și vătămare corporală din culpă.