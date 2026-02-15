Anders Wiklöf, directorul general al unei companii evaluate la peste 400 de milioane de dolari, a fost amendat cu aproximativ 142.000 de dolari după ce a depășit limita de viteză cu aproape 30 km/h în Finlanda.

Sancțiunea nu a fost o mișcare de imagine, ci rezultatul unui calcul clar. În Finlanda, amenzile rutiere sunt stabilite ca procent din venit, iar în cazul lui Wiklöf asta a însemnat echivalentul a aproximativ 14 zile de câștig pentru o singură abatere.

Potrivit declarațiilor sale, limita de viteză s-ar fi schimbat „brusc” de la 70 km/h la 50 km/h, iar el a fost surprins conducând cu 80 km/h, în 2023. Nu a fost însă un incident izolat, ci a treia sa abatere pentru viteză.

El a mai primit o amendă de aproximativ 113.000 de dolari în 2013 și una de circa 75.000 de dolari în 2018. De această dată, autoritățile au decis și suspendarea permisului pentru 10 zile.

Cum funcționează sistemul finlandez

Finlanda aplică un sistem progresiv de sancționare pentru încălcarea regulilor de circulație. Amenzile se stabilesc în funcție de gravitatea faptei și de veniturile contravenientului.

Poliția poate verifica veniturile printr-o bază de date centrală a contribuabililor. Așa-numita „amendă zilnică” se calculează pe baza venitului disponibil zilnic al persoanei, estimat la aproximativ jumătate din venitul net zilnic.

Cu cât depășirea limitei de viteză este mai mare, cu atât crește și cuantumul amenzii. Legislația rutieră din Finlanda nu face diferențe între șoferii obișnuiți și cei ultra-bogați. Sistemul progresiv de amenzi poate duce la sume impresionante pentru persoanele cu venituri mari.