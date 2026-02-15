Ulterior, în urma unei percheziţii la locuinţa sa, au fost găsite peste 3 kilograme de canabis şi 50 de grame de cocaină.

Potrivit Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, procurorii de la Serviciul Teritorial Iași au reținut un bărbat de 21 de ani, cercetat pentru trafic de droguri de risc și mare risc.

”Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în luna februarie 2026, inculpatul a procurat, deținut și comercializat diferite cantități de droguri de risc și mare risc, prin metoda «dead drop». Astfel, în seara de 13.02.2026, inculpatul a plasat, pe raza municipiului Iași, mai multe pachete conținând canabis și cocaină, vândute prin intermediul unei aplicații de mesagerie online, fiind prins în flagrant, în proximitatea lacului CUG 2, în timp ce deținea și transporta o cantitate de canabis, porționată și ambalată pentru comercializare”, a transmis, duminică, DIICOT.

Ulterior, au fost identificate locuri în care inculpatul a amplasat diferite cantități de droguri, fiind ridicate mai multe pungi conținând substanțe interzise.

În urma acțiunii și a percheziției domiciliare făcute la adresa bărbatului, o locație închiriată în regim hotelier, au fost găsite și ridicate cantitățile de peste 3,1 kilograme de canabis (drog de risc) și circa 50 de grame de cocaină (drog de mare risc).

Sâmbătă, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași a dispus arestarea preventivă a tânărului, pentru 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași.