În Sâmbăta Mare, majoritatea magazinelor și centrelor comerciale au program redus. Cele mai multe supermarketuri se închid la ora 18 sau 19.

În Duminica Paștelui, cele mai multe dintre magazine vor fi închise, iar unele lanțuri de supermarketuri au anunțat că vor fi închise chiar și luni.

Recomandarea este ca înainte să plecați de acasă să verificați site-urile comercianților pentru că acolo găsiți toate detaliile legate de program.

Metroul circulă toată noaptea

Pe de altă parte, în această noapte transportul public din Capitală va avea program special. Societatea de Transport București (STB) a anunțat că, lângă liniile obișnuite de noapte, tramvaiul 41 va avea program prelungit, până la ora 3 dimineața.

Și toate liniile de metrou vor circula pe tot parcursul nopții, pentru a-i ajuta pe credincioși să ajungă la slujbele de înviere, dar și înapoi spre casele lor.

Pentru zilele de sărbătoare vom avea nevoie de haine groase.

Meteorologii anunță că în noaptea de Înviere temperaturile vor fi cuprinse între -2 și 8 grade Celsius.