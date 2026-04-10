Cât costa o masă de Paște în România acum 100 de ani. ”Mulți oameni n-au gustat carne de miel. S-au mulțumit să aibă vacă”

Românii se plângeau și acum 100 de ani de prețurile dinaintea Paștelui, iar documentele vremii arată că și în 1916 oamenii constatau că ”înainte era mai bine”.

Românii se plângeau și acum 100 de ani că preparatele de Paște erau prea scumpe și că ”înainte era mai bine”. În documente de arhivă publicate de Institutul de Studii Sud-Est Europene se evocau nemulțumiri din epocă, din cauza scumpirilor nejustificate, potrivit presei vremii, la zarzavaturi și carne de miel. ”În acest an prețurile din piața București, atât la zarzavaturi, cât și la carnea de miel, a lăsat foarte mult de dorit, în raport cu situația economică a țării. Deși zarzavaturile, ca și alte legume, erau tot atât de multe ca și în alți ani, cu toate acestea, prețurile în ultima săptămână a postului, adică în preziua Sfintelor Paști, au fost atât de urcate, încât oamenilor cu o situație economică mai modestă le-a fost peste putință de a-și procura zarzavaturile trebuincioase de sărbători. Toți zarzavagiii, fie străini, fie români, s-au cartelat între ei, ca câștigul lor să fie cât se poate mai mare, deși cheltuielile la cultura zarzavaturilor, ca și chiria ce plătesc primăriei, au fost aceleași ca și în anii trecuți. Și chiar pe locul unde fac cultura zarzavaturilor plătesc aceeași chirie, iar consumația zarzavaturilor, în raport cu anul trecut este mai mică în Bucuresti, fiindcă o mare parte din străini sunt plecați în țara lor din cauza războiului”, scria revista Albina în aprilie 1915.

”Prin urmare acești zarzavagii nu aveau nici o cauză binecuvântată de a ridica prețurile zarzavaturilor, ca și măcelarii la carnea de miel, mai cu seamă în Sâmbăta Paștelui, când mieii s-au vândut foarte scump. Din cauza acestor prețuri mulți oameni mai săraci, în sărbătorile Paștelor, n-au gustat carne de miel, s-au mulțumit ca să aibă carne de vacă, etc”, mai apare în articolul citat. Românii cumpărau pentru Paștele din 1916 un miel întreg cu 5 până la 9 lei, luau 100 de ouă cu 3-4 lei, făina costa 0,3-0,6 lei/kg, o pâine de un kilogram era 0,3 lei, cartofii erau 0,15-0,2 lei kg, în timp ce o găină sau o rață o luai cu 1,5-2 lei, iar o gâscă te costa 3-4 lei, se arată într-un articol despre ”Coșnița Paștelui” publicat pe 8 aprilie 1923 de ziarul ”Dimineața” și preluat de Institutul de Studii Sud-Est Europene. Tot atunci, telemeaua costa 1,6-2,5 lei/kg, merele 3-5 lei/kg, carnea de vită era 1,1 lei/kg, carnea de porc 1,3 lei/kg, iar mesele erau udate cu vin la 0,8-1,6 lei/litrul sau țuică la 1,2-2,2 lei/litrul.

Articolul de acum peste 100 de ani prezenta prețurile Paștelui din 1916 ca punct de pornire pentru o comparație cu cele din 1923, mult mai mari. Iată și lista de cumpărături din vremurile bune, așa cum a fost ea prezentată de ziarul ”Dimineața”: ”Coșnița Paștelui În primăvara lui 1916, înainte de intrarea României în război, „Coșnița Paștelui” se putea avea cu foarte puține parale și era bine încărcată pentru toate casele, prețurile fiind: Carnea de vacă cu 1 leu și 10 bani kg.; carnea de porc 1,30 kg.; zahărul 1,20 kg.; ouăle 3-4 lei suta; mielul de la 5-9 lei; cartofii 0,15-0,20 bani kg.; ceapa 0,10 bani kg.; spanacul 0.30-0.50 kilogramul; făina 0.30-0.60 bani kg.; untura 1.30-1.50 kg.; untul proaspăt presat 4-5 lei kg.; găina 1.50-2 lei bucata; rața 1,50-2 lei bucata; gâsca 3-4 lei bucata. Brânza telemea 1.60-2.50 kg; merele 3-5 lei kg; pâinea 0,30 kg; jimbla 0.40 kg; vinul 0,80-1,60 litrul; țuica 1.20-2.20 litrul etc. Cam acestea erau în linii generale prețurile alimentelor mai importante în primăvara anului 1916”. În continuare, publicația face un salt spre prețurile deja mult mai mari din 1922: ”Anul trecut (1922), cu prilejul sărbătorilor Paștelui, prețul alimentelor era: Carnea de vacă 10 lei kg; carnea de porc 12 lei kg; untura 16 kg; mielul 25 lei kg; spanacul 8-10 lei kg; cartofii 1,20-1,50 kg; zahărul 12 lei kg; ouăle 60 lei suta de bucăți; untul 35-40 lei kg; făina 3-5 lei kg; găina 10-12 lei bucata; curcanul 25 lei bucata; pâinea 2,25 lei kg; jimbla 3 lei kg; vinul 8-10 lei litrul; țuica 12-16 lei litrul”. Acum 100 de ani, ca și azi, concluzia era aceeași: ”Înainte era mai bine” Iar în final abordează situația din 1923, cu prețuri deja astronomice față de cele din 1916. De vină erau specula și vremea rece, iar concluzia celor de acum 100 de ani este identică celei exprimate azi de românii nostaligici: înainte era mai bine. ”În anul acesta, în afară de scumpetea mereu crescândă, în afară de specula din ce în ce mai în floare, sărbătoarea Paștilor, căzând în luna martie, stil vechi, și vremea friguroasă menținându-se, alimentele sunt cu mult mai scumpe: Carnea de vacă, după calitate, de la 18-22 lei kg.; carnea de vițel 28-30 lei kg.; mielul 45-55 lei kg.; untura 70 lei kg.; untul proaspăt 100 lei kg.; untura de gâscă 125 lei kg.; găina 70 lei bucata; gâsca 125-130 lei bucata; curcanul 200-240 lei bucata; spanacul 12-14 lei kg.; ouăle 1,80-2 lei bucata, cartofii 3 lei kg.; ceapa 1-1,50 lei kg.; salata verde 7-10 lei bucata, morcovii 4 lei kg.; ceapa verde, usturoiul verde și ridichile de lună aproape lipsesc, fasolea uscată 10-12 lei kg.; lintea 16 lei kg.; zahărul indigen 27-34 lei kg.; zahărul cehoslovac 40 lei kg.; orezul 18-23 lei kg.; cafeaua 80-130 lei kg.; făina 7 lei kg.; batonul de vanilie 7 lei, stafidele 140 lei kg.; pâine 4.50 și jimbla 5.50 bucata. Vinul 14-20 lei litru, țuica 22-30 lei litru, iar merele 14-18 lei kg”.

