Între 10 şi 13 aprilie, funcţionează pentru urgenţe următoarele unităţi sanitare:

Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca - tel: 021/599.23.00;

Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar - tel: 021.318.05.23 şi 021.601.24.00 ;

Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon" - tel: 021/255.40.99;

Spitalul Clinic de Urgenţă " Sf. Ioan" - tel: 021/334.51.90;

Spitalul Clinic de Urgenţă " Bagdasar-Arseni" - tel: 021/334.30.25;

Spitalul de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri - tel: 021/224.09.47;

Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice - tel: 021/319.27.51;

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" - tel: 021/316.93.66;

Spitalul Clinic de Urgenţă Copii "M.S. Curie" - tel: 021/460.30.26.

Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti are program normal de lucru, cu menţiunea că, în această perioadă, asigură eliberarea de certificate constatatoare de deces în întreaga Capitală. Solicitările populaţiei sunt preluate la 112.

Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti asigură un serviciu de gardă permanent la telefoanele: 0747.165.471; 0722.659.492.