Programul magazinelor de Paște 2026. Când sunt deschise supermarketurile de Paște

Află programul magazinelor de Paște 2026 pentru Kaufland, Carrefour, Lidl, Mega Image, Penny, Profi și Auchan. Vezi când sunt deschise supermarketurile în Săptămâna Mare și de Paște.

Programul magazinelor de Paște 2026

Programul Kaufland de Paște

Kaufland România a anunțat programul de funcționare al magazinelor din întreaga țară pentru perioada sărbătorilor pascale, astfel încât clienții să își poată planifica din timp cumpărăturile.

În intervalul 6–10 aprilie, magazinele vor funcționa după un program extins, deschizându-se de la ora 07:00. Excepție face hipermarketul din incinta Promenada Mall Sibiu, care își va începe activitatea la ora 09:00. Ora de închidere diferă în funcție de locație, fiind cuprinsă între 21:30 și 23:00.

Sâmbătă, 11 aprilie, majoritatea magazinelor vor avea program redus, între orele 07:00 și 18:00. Există însă și excepții: unitățile din Miercurea Ciuc, Sovata, Odorheiu Secuiesc, Târgu Secuiesc și Gheorgheni vor rămâne deschise până la ora 21:30, iar magazinul din Sfântu Gheorghe până la 22:30.

În prima zi de Paște, pe 12 aprilie, toate magazinele vor fi închise. Activitatea va fi reluată luni, 13 aprilie, când unitățile vor funcționa după un program scurt, între orele 09:00 și 18:00. Și în această zi, anumite magazine vor avea program extins, iar cel din Promenada Mall Sibiu va fi deschis până la ora 22:00.

Programul Carrefour de Paște

Carrefour anunță un program special de funcționare pentru perioada sărbătorilor de Paște 2026, adaptat fluxului crescut de clienți din zilele premergătoare. În zilele de joi și vineri, 9 și 10 aprilie, magazinele vor avea program prelungit, fiind deschise până la ora 23:00. Sâmbătă, 11 aprilie, programul va fi redus, iar unitățile se vor închide la ora 19:00. În prima zi de Paște, duminică, 12 aprilie 2026, toate magazinele Carrefour vor fi închise. Activitatea va fi reluată luni, 13 aprilie, când magazinele vor funcționa în intervalul 07:00 – 22:00. Ulterior, rețeaua va reveni la programul obișnuit de funcționare.

Programul Lidl de Paște

Lidl a anunțat programul magazinelor pentru perioada sărbătorilor de Paște 2026.

Vineri, 10 aprilie 2026, magazinele vor funcționa în intervalul orar 07:00 - 22:00. Sâmbătă, 11 aprilie 2026, unitățile vor avea program redus, fiind deschise între 07:00 și 18:00. În zilele de duminică, 12 aprilie, și luni, 13 aprilie 2026, toate magazinele Lidl din România vor fi închise. Activitatea va fi reluată începând de marți, 14 aprilie 2026, când rețeaua va reveni la programul obișnuit de funcționare.

Programul Mega Image de Paște

Mega Image va funcționa după un program special în perioada sărbătorilor pascale, cu modificări atât pentru magazinele fizice, cât și pentru livrările online. În zilele premergătoare Paștelui, programul va fi unul obișnuit. Vineri, 10 aprilie 2026, magazinele vor funcționa conform orarului standard. Sâmbătă, 11 aprilie, unitățile vor avea program redus, urmând să se închidă la ora 19:00.

În prima zi de Paște, duminică, 12 aprilie 2026, toate magazinele Mega Image vor fi închise. Activitatea va fi reluată luni, 13 aprilie, într-un interval redus, între orele 09:00 și 19:00. Începând de marți, 14 aprilie, magazinele vor reveni la programul normal de funcționare.

Program livrări online Mega Image

Și serviciul de livrare rapidă va avea un orar adaptat în perioada sărbătorilor:

· 10 aprilie: program normal de livrare;

· 11 aprilie: livrări efectuate în intervalul 08:30 – 17:30;

· 12 aprilie: serviciul de livrare nu este disponibil;

· 13 aprilie: livrări între 10:30 – 17:30;

· 14 aprilie: revenire la programul obișnuit.

Penny

Penny a anunțat programul magazinelor pentru perioada sărbătorilor de Paște 2026. Până vineri, 10 aprilie 2026, toate unitățile vor fi deschise în regim normal, între orele 07:00 și 22:00. Sâmbătă, 11 aprilie, programul va fi redus, magazinele urmând să funcționeze în intervalul 07:00 - 18:00. În prima zi de Paște, duminică, 12 aprilie 2026, toate magazinele Penny din România vor fi închise. Începând de marți, 14 aprilie 2026, unitățile vor reveni la programul normal de funcționare.

Profi

Și magazinele Profi vor avea un program adaptat în perioada sărbătorilor pascale. Vineri, 10 aprilie, magazinele vor funcționa după program normal. Sâmbătă, 11 aprilie, unitățile vor fi deschise până la ora 18:00 sau 19:00, în funcție de locație. Duminică, 12 aprilie, toate magazinele vor fi închise. Luni, 13 aprilie, acestea vor avea program redus sau vor rămâne închise. Începând cu 14 aprilie, programul va reveni la normal.

Auchan

Auchan va avea un program special în perioada sărbătorilor pascale, cu variații în funcție de locație. Vineri, 10 aprilie 2026, cele mai multe unități vor fi deschise până la ora 23:00. Există însă și excepții, în orașe precum Timișoara, Galați sau Ploiești, unde magazinele se vor închide la ora 22:00.

Sâmbătă, 11 aprilie, programul va fi redus, cu închidere la ora 18:00. Magazinul Auchan din AFI Cotroceni, București, face excepție, urmând să funcționeze până la ora 20:00. În prima zi de Paște, duminică, 12 aprilie 2026, doar unitatea din AFI Cotroceni va rămâne deschisă, în intervalul 14:00 - 22:00. Luni, 13 aprilie, majoritatea magazinelor Auchan își vor deschide porțile începând cu ora 10:00, iar din 14 aprilie 2026 se va reveni la programul obișnuit de funcționare.