Ultimele imagini cu avionul care s-a prăbușit în Arad, soldat cu doi morți. Ce s-a auzit în momentul decolării

09-08-2025 | 19:25
Este o vară rea pe cerul României. După o lungă serie de accidente dramatice, o aeronavă de mici dimensiuni s-a prăbușit, sâmbătă, în curtea unei fabrici din Arad.

Adrian Crăciunoiu

În carlingă se aflau un pilot în vârstă de 48 de ani și un tânăr de 18. Cel de la manșă zbura de aproape 20 de ani pe avioane comerciale.

Poliția, Parchetul și reprezentanții Autorității Aeronautice Civile Române anchetează acum evenimentul.

Atenție, urmează scene care vă pot afecta emoțional.

"Decolează, 50, 100, 150, 200, 220 de metri, a decolat!". Acestea sunt ultimele imagini cu cei doi în viață. Sunt din momentul decolării de pe aeroportul Șiria de lângă Arad.

Aeronava, un model Zodiac 601 XR, a plecat la ora 11 și 4 minute. La 11:40, un apel la 112 anunță că un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea fostei fabrici Astra Vagoane, iar un martor a filmat imediat după tragedie.

La manșă propriului avion se afla Vlad Zgărdău, un pilot experimentat în vârstă de 48 de ani. A lucrat două decenii pe avioane comerciale.

Nu este clar, deocamdată, ce s-a petrecut în ultimele secunde de zbor. Cert este că aeronava ar fi intrat în vrie, s-a prăbușit fulgerător, apoi a luat foc.

Cei din carlingă nu au avut nicio șansă. În ultima fotografie, făcută cu 10 minute înainte de accident, în timpul zborului, pilotul și tânărul de 18 ani — care își dorea și el o carieră în aviație — zâmbeau încrezători.

Potrivit unor surse din anchetă, pilotul sosise cu o zi înainte de la București ca să își vadă mama și prietenii. Iar astăzi l-a luat pe tânăr într-un zbor de agrement, dar și de instruire deasupra Aradului.

Totul părea că decurge lin, iar în comunicarea cu turnul de control, cel de la manșă nu a raportat nicio problemă tehnică. Zbura jos, la aproximativ 120 de metri. Brusc, a dispărut de pe radar.

Martor: „L-am văzut de dimineață și noi am plecat, și apoi am văzut știrea că a căzut în curte la vagoane. Zbura normal, pe zona centrală, pe zona de aeroport.”

Mai multe echipe de pompieri, medici și polițiști au ajuns la fața locului.

Ruxandra Klein, ISU Arad: "Au fost identificate două victime care prezentau leziuni incompatibile cu viața. Până la sosirea echipajelor de intervenție, serviciul privat pentru situații de urgență din cadrul societății comerciale a acționat pentru stingerea incendiului."

Cercetările au fost preluate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel din Timișoara.

Pe contul de Facebook al pilotului, prietenii au postat zeci de mesaje de condoleanțe.

Ultima lună a fost marcată de accidente aviatice. În iulie, un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit la Gura Portiței.

Cu câteva ore înainte, unul dintre ocupanți se răsturnase cu un alt aparat de zbor, după o aterizare nereușită pe plajă.

Iar în aceeași perioadă un tânăr de 24 de ani a murit cu planorul pe un câmp din Dolj.

Până în prezent, Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile nu a prezentat concluziile acestor tragedii.

Sursa: Pro TV

Etichete: prabusire, arad, avion,

Dată publicare: 09-08-2025 19:05

