Avionul prăbuşit în Arad efectua un zbor de agrement. La bord se aflau un pilot profesionist și un tânăr de 18 ani - surse

Avionul de mici dimensiuni care s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea unei fabrici din Arad, unde au murit două persoane, efectua un zbor de agrement și avea la bord un pilot profesionist şi un băiat de 18 ani, au declarat surse pentru Agerpres.

Pilotul avea 47 de ani şi era din Bucureşti, iar în trecut a lucrat la cel puţin trei companii aeriene de linie. El a luat la un zbor de agrement un tânăr de 18 ani din Arad, care avea asupra sa telefonul tatălui său, notează sursa citată.

Astfel, iniţial, echipele de prim-ajutor, care au încercat să facă identificarea victimelor pe baza abonamentelor telefoanelor aflate asupra lor - în condiţiile în care rănile suferite nu permiteau evaluarea vârstei -, au crezut că a doua victimă are 45 de ani.

Anchetatorii afirmă că avionul ultrauşor a decolat de pe Aerodromul Şiria şi urma să aterizeze pe pista Aeroportului Arad, însă nu se ştie din ce cauză s-a prăbuşit cu câţiva kilometri înainte de destinaţie.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) a informat că la momentul sosirii echipelor de pompieri focul fusese stins deja de serviciul privat de intervenţie din cadrul societăţii comerciale.

„Cazul a rămas în atenţia autorităţilor abilitate, care vor efectua cercetări ulterioare", a precizat ISU.

Urmează să fie formată o echipă de cercetare compusă din poliţişti, procurori şi specialişti ai Autorităţii Aeronautice Civile Române.

Aparatul de zbor s-a prăbuşit, în jurul orei 11,30, în curtea fostei fabrici de vagoane marfă de pe Calea Aurel Vlaicu, din zona Gării Arad. Fabrica nu mai funcţionează însă din luna iunie, fiind închisă de proprietarii americani. Ocupanţii aeronavei au suferit răni incompatibile cu viaţa, nimeni nu a fost rănit la sol, fiind prezenţi doar paznicii fostei fabrici, care au sunat la 112.

