Turiștii străini în România, în scădere față de anul trecut. Au reprezentat doar 17,8% din total

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în primele nouă luni ale anului, au însumat 10,952 milioane persoane, în scădere cu 1,8% faţă de perioada similară de anul trecut, arată datele INS.

Din total, 82,2% au fost turişti români, în timp ce sosirile turiştilor străini au reprezentat 17,8%, cei mai mulţi veniţi din Germania, Italia şi Israel.

„Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, au însumat 10.952.100 persoane, în scădere cu 1,8% faţă de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2024. Din numărul total de sosiri, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 82,2%, în timp ce sosirile turiştilor străini au reprezentat 17,8%”, arată datele INS.

Turiștii români domină sosirile

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025 au însumat 23.875.300, în scădere cu 0,9% faţă de cele din perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2024.

Din numărul total de înnoptări, în primel nouă luni, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 83,3%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 16,7%.

Indicele de utilizare scade ușor

Durata medie a şederii în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, a fost de 2,2 zile la turiştii români şi de 2 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025 a fost de 30,8% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în scădere cu 1 punct procentual faţă de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2024.

Pe judeţe, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), a înregistrat valori mai mari în: Constanţa (1.745.000 persoane), Municipiul Bucureşti (1.488.700 persoane) şi Braşov (1.045.500 persoane), iar înnoptările turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), au înregistrat valori mai mari în: Constanţa (5.386.500 persoane), Municipiul Bucureşti (2.984.100 persoane) şi Braşov (1.983.700 persoane).

Pe ţări, cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025 au provenit din: Germania (194.800 persoane), Italia (162.200 persoane) şi Israel (124.100 persoane).

Sosiri şi înnoptări în structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare în luna septembrie

Sosiri și înnoptări în septembrie

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în luna septembrie 2025 au însumat 1.261.500 persoane, în scădere cu 4% faţă de cele din luna septembrie 2024. Din numărul total de sosiri, în luna septembrie 2025, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 78,3%, iar sosirile turiştilor străini 21,7%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în luna septembrie 2025 au însumat 2.709.800, în scădere cu 2,4% faţă de cele din luna septembrie 2024.

Din numărul total de înnoptări, în luna septembrie 2025, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 80,3%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 19,7%.

Durata medie a şederii în luna septembrie 2025 a fost de 2,2 zile la turiştii români şi de 2 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna septembrie 2025 a fost de 30,2% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în scădere cu 1,6 puncte procentuale faţă de luna septembrie 2024.

