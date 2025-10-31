Transformări surprinzătoare în stațiunile balneo. La Băile Felix vin 70% turiști tineri. „Pentru tratamentele excelente”

31-10-2025 | 20:32
Unele stațiuni balneo de la noi trec printr-o transformare surprinzătoare. Cândva dominate de seniori, sunt acum destinații preferate de tineri activi, preocupați de sănătate și prevenție.

Călin Ardelean

Această schimbare ține în viață turismul de relaxare și sănătate și în sezonul rece.

O familie din Craiova vine de cinci ani la Băile Felix. Și nu doar pentru băile în apă termală ci...

„Pentru tratamentele excelente care se fac aici”, spune unul din turiști.

Venită din București, o femeie îmbină procedurile medicale cu un strop de răsfăț.

Turistă: „Am găsit aici pe domnișoara care face tratamente cosmetice.”

Larisa Mititelu, asistent medical generalist: „S-a schimbat structura clienților, ne calcă pragul tot mai mulți clienți activi, care vin să-și facă tratamente profilactic, antiaging. Ajută foarte mult pentru regenerare celulară.”

Din diaspora, vin români care caută relaxare și tratamente cu efect pe termen lung.

Reporter: Vă-ntinerește puțin?

Turistă: „Da, să știți că mă simt foarte bine... După toate procedurile.”

Apa termală rămâne însă inima acestor locuri.

„Am venit cu o lombosciatică, acum 23 de ani, și după o săptămână, în apa asta, mi-a luat durerea. Și de-atunci, asta este vacanța mea” mărturisește o femeie.

Datele arată clar: în urmă cu un deceniu, majoritatea celor care ajungeau la Felix erau seniori cu bilete de la Casele de Pensii. Acum, ponderea tinerilor depășește 70%.

Nicu Rădulescu, președintele Organizației patronale a turismului balnear din România: „Vin familii cu copii, vin manageri de firme tineri. Vin la prevenție.”

Gheorghe Moraru, medic specialist balneolog: „Sunt pacienți care au între 30, 40, 45 de ani, deci cei care sunt foarte activi.”

Dumitru Fechete, directorul unui complex balnear: „Avem un grad de ocupare foarte bun, adică aproape de sută la sută. Luna noiembrie, de exemplu, era luna cea mai slabă din an, dar în ultimii ani, din ce în ce mai mulți turiști obișnuiesc să vină în această perioadă pentru serviciile de tratament - am diversificat aceste servicii.”

La Băile Felix, prețurile pentru un loc într-o cameră dublă cu demipensiune pornesc de la 280 de lei.

