Turismul la urs, fenomen periculos în Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

Stiri actuale
12-08-2025 | 19:45
Turismul la „urs” se extinde și în Poiana Brașov. Autoritățile au descoperit locuri în care este pusă intenţionat mâncare pentru a atrage aceste animale ca să fie apoi fotografiate de turiști.

autor
Electra Ghiza

Imagini surprinse în zonă arată sălbăticiuni care se plimbă printre mașini și chiar printre mese atrase de hrană lăsată la vedere.

La marginea unei parcării centrale din Poiana Brașov este o caserolă cu mâncare pentru câini și pisici. Localnicul care a lăsat-o spune că își hrănește animalele de companie, dar imaginile arată cum un urs mănâncă din recipent.

Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov: „Era pusă mâncare pentru câini, o cantitate foarte mare bine așezată astfel încât turiștii să aibă ocazia să vadă dacă vine ursul acolo.”

O cameră de supraveghere a surprins mai multe vizite ale urșilor în iunie, iulie şi august.

Alungat cu petarde, ursul a revenit seara următoare, printre mese.

Un experiment făcut de un pasionat de natură în Munții Făgăraș arată că urșii se apropie de oameni doar ademeniți cu hrană. Timp de un an, nu au atins un cort gol, dar - același adăpost în care se afla o haină cu miros de pește - a fost imediat sfâșiat. O pereche de bocanci purtați, aflați în apropiere, au rămas întregi.

Gabriel Arion, Salvamontist: „Să nu mâncăm în proximitatea cortului, să nu lăsăm mâncarea în cort… o punem frumos într-un rucsăcel și o ducem cât mai departe de cort, dacă se poate să o agățăm într-un copac.”

Mâncarea luată în drumeție trebuie păstrată în cutii etanșe, ca să nu emane miros.

Sursa: Pro TV

turism, urs, mancare

Dată publicare: 12-08-2025 19:43

Procurorii DNA au descins marți dimineață la Ministerul Energiei, dar și în apartamentul unui director pe care îl anchetează pentru suspiciuni de corupție.

