Dubai va introduce mașini zburătoare. Au două locuri și decolează vertical

Mașinile zburătoare sunt deja realitate. În Dubai, o companie chineză a prezentat un aparat de zbor tip dronă, cu decolare verticală.

Vehiculul are 2 locuri și poate fi transportat în partea din spate a unui autoturism special.

Proprietarii pot merge pe șosea, iar, când vor să evite traficul, opresc pe dreapta și își continuă drumul cu drona din portbagaj.

Reprezentanții companiei spun că mașina zburătoare nu are nevoie de infrastructuri speciale și a fost testată în peste 5.000 de zboruri în condiții extreme, pentru siguranță maximă.

Autoritățile din Dubai afirmă că orașul este pregătit pentru această nouă eră a mobilității și are deja reglementări pentru zborurile urbane.

