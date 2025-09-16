Primăria Piatra-Neamț retrage acordul de amplasare pe domeniul public pentru trotinetele electrice, după ce un tânăr a murit

Primarul municipiului Piatra-Neamţ, Adrian Niţă, a anunţat, marţi, că a dispus retragerea acordului de amplasare pe domeniul public a trotinetelor electrice, după moartea tragică a unui adolescent în vârstă de 15 ani.

"Am dispus demararea procedurilor legale pentru retragerea acordului de amplasare deţinut de firma ce închiriază trotinete electrice în Piatra-Neamţ, pentru ca asemenea drame să nu mai umbrească niciodată vieţile noastre", a scris Adrian Niţă pe Facebook.

Totodată, acesta a transmis condoleanţe familiei îndoliate.

"În aceste momente sfâşietoare, transmit toată compasiunea şi sprijinul meu familiei îndurerate. Nicio vorbă nu poate şterge această durere, dar întreaga comunitate din Piatra-Neamţ este alături de ei, cu sufletele îndoliate", a scris edilul.

Tânărul care se deplasa cu trotineta electrică s-a dezechilibrat şi a căzut, lovindu-se de carosabil. Acesta a fost transportat la spital, unde a fost declarat decesul.

Poliţia municipiului Piatra-Neamţ a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale accidentului.

"La data de 13 septembrie, în jurul orei 22:30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Piatra-Neamţ au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de poliţişti s-a stabilit faptul că, în timp ce un minor, în vârstă de 15 ani, din Piatra-Neamţ, se deplasa pe o trotinetă electrică pe strada Ştefan cel Mare, s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut pe partea carosabilă. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea minorului, care a fost transportat la o unitate medicală. (...) Din păcate, unitatea medicală în care era internat a declarat decesul minorului", se arată într-un comunicat al Poliţiei, transmis marţi Agerpres.

În primele şapte luni ale acestui an, judeţul Neamţ a înregistrat şapte accidente grave cu trotinete, comparativ cu unul singur, în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Tot mai multe incidente și accidente implică trotinetele electrice

La Timișoara, aproximativ 20 de adolescenți au fost surprinși circulând haotic pe un bulevard aglomerat, unii dintre ei fiind sub vârsta legală. Au blocat traficul la semafor și au pornit în viteză, punându-se în pericol.

În București, un tânăr de 22 de ani este cercetat penal pentru ucidere din culpă, după ce a lovit mortal o femeie pe trecerea de pietoni, trecând cu trotineta pe roșu.

La Sibiu, un copil de 13 ani este în comă, după ce a căzut de pe trotinetă.

