O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat în apropierea localității Simila. Sunt scurgeri de încărcătură

O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat marți după-amiază pe DN 24A, în apropierea localității Simila din județul Vaslui. Traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri.

La fața locului sunt pompierii cu două autospeciale, însă intervenția este dificilă din cauza scurgerilor de gaz printr-o supapă de presiune.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a precizat că accidentul s-a produs în Bârlad, lângă localitatea Simila, unde autocisterna încărcată cu gaz metan a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat, provocând scurgeri din încărcătură.

Șoferul, moldovean, a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat la Spitalul Municipal Bârlad.

