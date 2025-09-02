O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat în apropierea localității Simila. Sunt scurgeri de încărcătură

Stiri actuale
02-09-2025 | 16:29
cisterna accident
IPJ Vaslui

O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat marți după-amiază pe DN 24A, în apropierea localității Simila din județul Vaslui. Traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri.

autor
Sabrina Saghin

La fața locului sunt pompierii cu două autospeciale, însă intervenția este dificilă din cauza scurgerilor de gaz printr-o supapă de presiune.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a precizat că accidentul s-a produs în Bârlad, lângă localitatea Simila, unde autocisterna încărcată cu gaz metan a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat, provocând scurgeri din încărcătură.

Șoferul, moldovean, a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat la Spitalul Municipal Bârlad.

Sursa: ISU Vaslui

Etichete: vaslui, gaz, accident, barlad,

Dată publicare: 02-09-2025 16:20

