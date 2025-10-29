Surse: Trei persoane au fost reținute în cazul exploziei de la blocul din Rahova

Stiri actuale
29-10-2025 | 22:08
explozie, bloc, rahova
Inquam Photos / Pană Tudor

Trei persoane au fost reţinute după percheziţiile care au avut loc în dosarul penal deschis după explozia din Sectorul 5 al Capitalei, au declarat, miercuri seară, surse judiciare, potrivit News.ro.

autor
Claudia Alionescu

Oficial, până la ora transmiterii acestei ştiri, Parchetul Curţii de Apel Bucureşti nu a anunţat date despre persoanele reţinute şi care a fost implicarea lor.

Miercuri, Poliţia Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, a făcut opt percheziţii domiciliare, la persoane fizice şi juridice, în cadrul dosarului penal întocmit în urma exploziei din Rahova.

Dintre cele opt percheziţii, patru au fost în Bucureşti, două în Ilfov şi câte o percheziţie în judeţele Prahova şi Teleorman.

Activităţile vizează ridicarea de documente şi unităţi de stocare.

Citește și
explozie bloc rahova
Ce vor să afle anchetatorii de la angajații Distrigaz și cei ai firmei care au intervenit înainte de explozia din Rahova

Şase persoane urmau să fie duse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pentru continuarea cercetărilor.

În urma exploziei, soldate cu moartea a trei persoane şi cu rănirea altor 15, Poliţia Română şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au derulat mai multe activităţi, în cadrul dosarului penal, respectiv cercetarea la faţa locului şi audierea unor persoane.

Dosarul deschis în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova vizează infracţiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, iar până acum cercetările s-au desfăşurat in rem.

Distrugerile provocate uraganul Melissa au atins niveluri "nemaivăzute". Câte vieți a luat până acum puternica furtună

Sursa: News.ro

Etichete: explozie, rahova, persoane retinute,

Dată publicare: 29-10-2025 22:08

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sinner și-a prezentat noua iubită la Viena, după victoria din finală: a fost aproape de a ieși Miss Danemarca
GALERIE FOTO Sinner și-a prezentat noua iubită la Viena, după victoria din finală: a fost aproape de a ieși Miss Danemarca
Citește și...
Etapa a treia de realimentare cu gaze a consumatorilor afectați de explozia din Rahova va începe din 3 noiembrie
Stiri actuale
Etapa a treia de realimentare cu gaze a consumatorilor afectați de explozia din Rahova va începe din 3 noiembrie

Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență București a decis că, începând cu 3 noiembrie, Distrigaz Sud Rețele poate începe a treia etapă a lucrărilor pentru reluarea alimentării cu gaze a consumatorilor afectați de explozia din cartierul Rahova.

Ce vor să afle anchetatorii de la angajații Distrigaz și cei ai firmei care au intervenit înainte de explozia din Rahova
Stiri actuale
Ce vor să afle anchetatorii de la angajații Distrigaz și cei ai firmei care au intervenit înainte de explozia din Rahova

Doi angajați ai companiei Distrigaz Sud Rețele și alți patru de la o firmă privată de profil sunt audiați miercuri după-amiază de procurori, în ancheta exploziei din cartierul Rahova din Capitală.

Explozia din Rahova. Revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii se poate face de miercuri
Stiri actuale
Explozia din Rahova. Revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii se poate face de miercuri

Revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii din blocul din Rahova se poate face începând de miercuri, a decis Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, după finalizarea cercetărilor penale la faţa locului.

Primele descinderi în cazul exploziei din Rahova. Perchezițiile ar avea loc și la Distrigaz și o companie privată
Stiri actuale
Primele descinderi în cazul exploziei din Rahova. Perchezițiile ar avea loc și la Distrigaz și o companie privată

Ancheta în cazul exploziei devastatoare din cartierul Rahova a ajuns în faza perchezițiilor. Ofițerii Direcției de Investigații Criminale au descins de dimineață în sediul Distrigaz și al unei companii private.

Suma plătită de Primăria Capitalei pentru cele 50 de familii afectate de explozia din Rahova
Stiri actuale
Suma plătită de Primăria Capitalei pentru cele 50 de familii afectate de explozia din Rahova

Un sprijin financiar de aproape 200.000 de lei a fost acordat din partea Primăriei Capitalei pentru aproximativ 50 de familii afectate de explozia produsă pe 17 octombrie, la un bloc din cartierul Rahova.

Recomandări
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

România, la 10 de la Colectiv. Au promis spitale pentru marii arși, nu s-a construit nimic. Securitatea la incendiu, un moft
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 de la Colectiv. Au promis spitale pentru marii arși, nu s-a construit nimic. Securitatea la incendiu, un moft

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Octombrie 2025

45:31

Alt Text!
La Măruță
29 Octombrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Octombrie 2025

01:47:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28