Surse: Trei persoane au fost reținute în cazul exploziei de la blocul din Rahova

Trei persoane au fost reţinute după percheziţiile care au avut loc în dosarul penal deschis după explozia din Sectorul 5 al Capitalei, au declarat, miercuri seară, surse judiciare, potrivit News.ro.

Oficial, până la ora transmiterii acestei ştiri, Parchetul Curţii de Apel Bucureşti nu a anunţat date despre persoanele reţinute şi care a fost implicarea lor.

Miercuri, Poliţia Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, a făcut opt percheziţii domiciliare, la persoane fizice şi juridice, în cadrul dosarului penal întocmit în urma exploziei din Rahova.

Dintre cele opt percheziţii, patru au fost în Bucureşti, două în Ilfov şi câte o percheziţie în judeţele Prahova şi Teleorman.

Activităţile vizează ridicarea de documente şi unităţi de stocare.

Şase persoane urmau să fie duse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pentru continuarea cercetărilor.

În urma exploziei, soldate cu moartea a trei persoane şi cu rănirea altor 15, Poliţia Română şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au derulat mai multe activităţi, în cadrul dosarului penal, respectiv cercetarea la faţa locului şi audierea unor persoane.

Dosarul deschis în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova vizează infracţiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, iar până acum cercetările s-au desfăşurat in rem.

