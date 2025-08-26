Un tânăr a fost înjunghiat în față după ce a încercat să apere două femei agresate de niște indivizi în Germania

Un tânăr american în vârstă de 21 de ani, paramedic debutant din nordul statului New York, a fost înjunghiat în față după ce a intervenit pentru a apăra două femei agresate de doi bărbați în Dresda, Germania.

Incidentul a avut loc duminică dimineață, când John Rudat se afla într-un tramvai alături de familia care l-a găzduit în cadrul unui program de schimb de experiență. Potrivit unei campanii de strângere de fonduri lansate de Molly, prietena fratelui său, tânărul a fost atacat violent după ce a încercat să oprească agresiunea, scrie New York Post.

„Ne-am speriat când am aflat ce i s-a întâmplat”, a declarat Molly, care este și ea paramedic.

„Nu știam cât de grave erau rănile lui. Recent a sunat să ne liniștească, spunând că este bine, dar a rugat să-și anunțăm părinții, deoarece aceștia nu răspundeau la telefon.”

Scene violente surprinse în tramvai

Imaginile postate ulterior pe rețelele sociale arată scena violentă, cu sânge pe podeaua tramvaiului și pasageri care au încercat să îi acorde primul ajutor folosind șervețele.

Syrian migrant arrested for slashing American model John Rudat across the face — after cops previously let him go https://t.co/0OotlHvqdX pic.twitter.com/Np4n9Mipwh — New York Post (@nypost) August 26, 2025

Unul dintre suspecții implicați, un sirian de 21 de ani, a fost arestat, însă a fost eliberat ulterior de procurorii germani, care nu au găsit dovezi că acesta ar fi înjunghiat tânărul, potrivit publicației Bild. „Nu au existat suficiente dovezi pentru a justifica reținerea, iar atacul cu cuțitul nu poate fi atribuit acestuia” a explicat procurorul Jurgen Schmidt.

Fratele lui Rudat, Logan, în vârstă de 22 de ani, a declarat pentru The New York Post că nu a fost deloc surprins de curajul lui John. „Aș fi fost surprins dacă nu ar fi intervenit. Este în natura lui, așa am fost crescuți”, a spus Logan, menționând că speră ca John să revină în Statele Unite în următoarele zile.

Cu fața acoperită de bandaje și încă sângerând, Rudat a publicat duminică seara un mesaj pe Instagram, în care condamnă ferm atacatorii și aduce în discuție problema imigrației în Europa, în special în Germania. „Dacă nu credeați că Europa are o problemă cu imigrația, mai ales Germania, vă ofer câteva informații”, a transmis el.

„Este ora 11:57. Peste doar trei minute, bărbatul care a agresat această tânără va fi eliberat din arest. Motivul? Nu este cetățean german și nici al Uniunii Europene”, a mai precizat Rudat.

'My main priority was the safety of the woman.' American model John Rudat speaks out after being attacked by a migrant while defending a woman on a tram in Dresden. ???? Become a GB News Member: https://t.co/mNsRsGC8ef pic.twitter.com/N2QhoujTFo — GB News (@GBNEWS) August 26, 2025

El a subliniat că agresorul este un imigrant ilegal, traficant de droguri și bine cunoscut autorităților: „Nu este prima dată când acest bărbat agresează femei, iar nu este prima oară când altcineva încearcă să mă atace cu un cuțit de șase inci (n.r. 15 centimetri).”

Syrian migrant smirks after arrest for brutal attack on American model John Rudat https://t.co/9hD4XHpXLC pic.twitter.com/xStYhoUyby — New York Post (@nypost) August 26, 2025

Rudat a ridicat o problemă serioasă privind aplicarea legii: „Dacă acești oameni pot face rău cetățenilor Germaniei și sunt eliberați în doar 12 ore, sau chiar mai puțin, atunci unde este legea? Unde este ordinea? Dacă germanii sunt supuși acestor reguli, iar alții pot pur și simplu să atace, să rănească, să abuzeze, să terorizeze și să opreseze cetățenii, atunci ce soluții avem?”, a concluzionat el.

Ambasada SUA cere sancțiuni dure pentru făptași

Într-o declarație oficială, Ambasada Statelor Unite în Germania a cerut autorităților germane să identifice și să pedepsească făptașii.

„Facem apel la autoritățile germane să aducă rapid în fața justiției agresorii și să îi sancționeze conform legislației. Siguranța este o responsabilitate comună — nimeni nu este în siguranță până când toți nu sunt în siguranță”, se arată în comunicat.

